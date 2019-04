Osterausflug in den Maxipark

Am Osterwochenende lohnt sich der Besuch für Klein und Groß

Hamm. Durch die zahlreichen schönen Sonnentage in diesem Jahr wurde nicht nur die Natur verwöhnt, auch die Besucher des Maxiparks konnten bereits die frühlingsfrischen Beete bewundern und sich an deren farbenfrohen Gewand erfreuen. Tausende Frühjahrsblüher wetteifern an den Osterfeiertagen mit der kunterbunten Veranstaltungsvielfalt im Park:

Die beliebte Osterhasenschlaumeierrallye liegt selbstverständlich auch an den Feiertagen an der Hauptkasse bereit. Mama und Papa oder Oma und Opa erfahren so auch ein paar neue Dinge über den Park und helfen beim Beantworten der kniffligen Fragen.

Am Ende winkt jedem eine kleine Belohnung und die Chance auf einen Hauptgewinn. Selbstverständlich ist am Ostersonntag und am Ostermontag der Osterhase zu Besuch im Park und verteilt aus einem bunt gefüllten Körbchen kleine Leckereien.Musikalische Ostergrüße bietet das Sinfonische Blasorchester der Städtischen Musikschule Hamm unter der Leitung von Georg Turwitt am Ostersonntag von 15.00 bis 16.30 Uhr in der Aktionsmulde. An Ostermontag erzählen die Kammerpuppenspiele Bielefeld Geschichten von Mamma Muh.

Die Besucher dürfen gespannt sein, was die verrückteste Kuh der Welt ab 15.00 Uhr so anstellt. Der Besuch des Kindertheaters ist an Ostern kostenlos.In der Elektrozentrale entführt der Ausstellungsmacher Oliver Schaffer, einer der größten PLAYMOBIL-Sammler, die Besucher in eine faszinierende PLAYMOBIL Welt. Hier heißt es „Mange frei für phantastische Welten“. Beide Themenbereiche sind in liebevoll gestalteten Vitrinen detailreich in Szene gesetzt und versprechen bei jedem Wetter viel Spaß für Groß und Klein. Gleich nebenan im Glaselefanten ist noch bis zum Ende der Ferien die Ausstellung der Hammer Künstlerin Tanja S. Prill zu sehen.Unten am See starten an Karfreitag die Schiffsmodellbauer bei trockenem Wetter ihren Fahrbetrieb. Von 11.00 bis 18.00 Uhr zeigen Sie mit Stolz ihre außergewöhnlichen Gefährte am Maxipark- See.

Und im Schmetterlingshaus werden an den Feiertagen zwischen 14.00 und 16.00 Uhr Kurzführungen angeboten.Mitarbeiter des „Grünen Klassenzimmers“ beantworten gerne Fragen und erzählen andere spannende Dinge, auch über unsere heimischen Schmetterlinge im Garten. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.