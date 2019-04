Oster-Shopping am 13. April in Bad Driburg

Einzelhandel lockt mit längeren Öffnungszeiten und tollen Überraschungen

Bad Driburg. „Finden Sie Ihr Osterei“. Unter diesem Motto lädt der Werbering Bad Driburg beim Oster-Shopping am 13. April zu einem entspannten Einkaufserlebnis ein. Die Einzelhändler öffnen an dem Samstag bis 19 Uhr ihre Türen und laden dazu ein, das besondere Flair der Bad Driburger Shoppingwelt im beginnenden Frühling zu erleben.

Die Bad Driburger Einzelhändler laden nach den trüben Tagen mit tollen Angeboten und hochwertigen Produkten dazu ein, bezaubernde Momente zu zweit, mit der Familie oder Freunden zu genießen und einfach ein wenig die Seele baumeln zu lassen, durch die frühlingshafte Innenstadt zu bummeln und in den individuellen Fachgeschäften zu shoppen. Verschiedene Cafés ermöglichen gemütliches Verweilen und unbeschwerte Stunden. Die Vielfalt der Bad Driburger Einkaufslandschaft lässt dabei garantiert keine Wünsche offen.

Zum Oster-Shopping halten zahlreiche Geschäfte für die Besucher eine kleine Überraschung bereit. Kunden können aus einem mit bunten Eiern gefüllten Korb ihr persönliches Ei ziehen, das dann mit einer individuellen Überraschung gefüllt ist. Die teilnehmenden Geschäfte sind an der besonderen Dekoration mit bunten Eiern und einem Hinweis im Schaufenster zu erkennen.

„Das Oster-Shopping bietet eine gute Gelegenheit, sich in Frühlingsstimmung versetzen zu lassen“, so der 1. Vorsitzende des Werberings Bad Driburg, Klaus-Jürgen Egeling. „Etwas für sich tun, die Haut pflegen, sich mit einem frischen Outfit neu einkleiden, bunte Blumen und eine neue Dekoration für zu Hause zusammenstellen oder einfach nur das Fahrrad, Auto und den Garten fit machen – was auch immer man möchte“. Die Geschäfte locken an diesem Aktions-Samstag mit verlängerten Öffnungszeiten bis 19 Uhr, so dass stressfreies Einkaufen garantiert ist. Entspannt wird es auch für die Klinikgäste, die ein kostenloser Shuttle-Bus an diesem Tag in die Innenstadt bringt. „Folgen Sie der Einladung der Einzelhändler zum Oster-Shopping und lassen Sie sich begeistern vom vielfältigen Angebot der Einkaufsstadt Bad Driburg“, so der Aufruf von Daniel Winkler von der Bad Driburger Touristik GmbH. Und wie es sich für einen Familieneinkaufstag gehört, kommen auch die kleinen Besucher auf Ihre Kosten. Bei Ihnen sorgt ein Kinderkarussell für Kitzeln im Bauch. Und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.