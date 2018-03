Osnabrück Hillclimb News No. 4/2018

Int. Osnabrücker Bergrennen mit eigener App

Rechtzeitig vor Beginn der neuen Bergrennen – Saison trägt der Motor Sport Club Osnabrück dem Trend der modernen Informationsfindung Rechnung. In einer neuen Smartphone–App finden die interessierten Automobilsportfans, Besucher und potenzielle Teilnehmer Fahrer aktuelle Infos über das „51. Int. Osnabrücker Bergrennen“, das am 4./5. August stattfindet.

Im App-Store und Google Play Store findet man die App Bergrennen-OS zum Download. Auf der Startseite präsentieren sich zunächst die Partner des 6. Wertungslaufes zum FIA Int. Hill Climb Lauf. Im weiteren Menü gibt es für Besucher aktuelle Infos zum Programm, zu den Eintrittspreisen und zur Anfahrt der diesjährigen Veranstaltung sowie Unterkunftsvorschläge. Sportfahrer können sich direkt über ein Link in die Online – Teilnehmerliste einschreiben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, direkt von der App telefonisch oder per Email Kontakt zum Veranstalter aufzunehmen.

Neues Online – Nennportal eröffnet

Ab sofort können die aktiven Fahrer eine Nennung für das 51. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen am 4./5.August 2018 abgeben. Das neue Online Nennungs – Portal ist eingerichtet. Unter dem Link https://www.tw-sportsoft.de/Int_Osnabruecker_ADAC_Bergrennen_2018/ werden die Teilnehmer durch ein umfangreiches, aber auch übersichtliches Menü geführt. Sämtliche Angaben zum Fahrer und dem Fahrzeug werden dort hinterlegt und ersetzen das über Jahrzehnte verwendete Nennformular. Auch die sportrechtlichen Ausschreibungen mit allen veranstaltungsrelevanten Informationen für Fahrer und Funktionäre sind dort hinterlegt. Natürlich kann sich jeder Interessierte über den aktuellen Stand der Einschreibungen informieren und den Fortgang eines hoffentlich hochkarätigen Starterfeldes verfolgen. Insgesamt werden in diesem Jahr 175 Startplätze in Osnabrück vergeben (sowie 25 Plätze im 6. E-Mobil-Berg-Cup). Der Veranstalter möchte in 2018 den Fans und Fahrern möglichst zahlreiche Trainings- und Rennläufe bieten. Daher sollten die Teilnehmer nicht zögern, ihre Nennung online abzugeben. Das Online – Nennportal im Übrigen mehrsprachig in den Sprachen Deutsch, englisch und französisch) zur Verfügung.

Über 900 PS starker Porsche GT 2 R mit Herbert Pregartner

Zahlreiche Fans können sich auf den wunderschönen Porsche GT 2 R des Österreichers Herbert Pregartner am 4./5. August im Rahmen des 6. Laufes zum FIA Int. Hill Climb Cup 2018 beim 51. Int. Osnabrücker Bergrennens freuen. Auf seiner Homepage wird die Leistung des Fahrzeugs mit 911 PS angegeben, ob das im Hinblick auf die Marke des Fahrzeugs ein Zufall ist, wird nicht verraten. Mit dem Boliden, aber auch bereits anderen Porsche-Modellen hat Herbert Pregartner in den vergangenen Jahren bereits große Erfolge erzielt, unter anderem auch Gesamtsiege eingefahren. Das in einem außergewöhnlichen Design erscheinende Fahrzeug wird auch in 2018 nur bei ausgewählten Veranstaltungen eingesetzt und darf man sich auf einen der eher seltenen Auftritte freuen, der bereits am Start und auf der Startgeraden sein besonderes Potenzial präsentiert. Im Fahrerlager ist Der Pilot aus der Steiermark bei den Fans und den Fahrerkollegen sehr beliebt und so wundert es nicht, dass er an seinem Fahrerlagerplatz stets dicht belagert ist.

Dart – Turnier mit Bergrennen – Partnern

Das erste Partnertreffen zum 51. Int. Osnabrücker Bergrennen fand am letzten Februartag in einer außergewöhnlichen Location statt und stand unter einem besonderen Motto: Im Rahmen eines britischen Abends lud der Veranstalter des Int. Osnabrücker Bergrennens seine Partner und Freunde zu einem E- Dart Turnier ein. Mit Unterstützung des E- Dart-Clubs „Back tot he Roots“ aus Bad Laer im Osnabrücker Land fighteten die fast 100 Gäste an den professionellen Geräten und am Ende stand natürlich eine standesgemäße Siegerehrung durch Organisationsleiter Bernd Stegmann. Das Event wurde in einem als Festsaal umfunktionierten alten Güterbahnhof im Osnabrücker Land statt und somit war die Grundlage für ein britisches Ambiente schon vorher gelegt. Dazu gab es hochklassige britische Musik einer Live-Band und natürlich von MSC-Caterer Manuel Wissmann ein exzellentes typisch britisches Menü. Passend zum Motto wurde den Gästen auch original britisches Bier vom Fass angeboten.

Natürlich werden die Treffen auch dazu genutzt, die Partner und Sponsoren regelmäßig mit aktuellen Informationen zum Vorbereitungsstand des Int. Osnabrücker Bergrennens zu versorgen und so fand der Abend bei bester Laune und bereits mit spannungsgeladener Vorfreude auf das erste Augustwochenende statt.

E-Mobil-Berg-Cup auch 2018 mit starker Nachfrage

Bereits in seine 6. Auflage geht der E-Mobil-Berg-Cup um den Großen Preis der Stadtwerke Osnabrück im Rahmen des diesjährigen Int. Osnabrücker Bergrennens am 4. und 5. August. Maximal 25 Startplätze werden dabei vergeben, doch die Nachfrage ist bereits heute stark. Im Hintergrund werden seitens des Veranstalters derzeit auch internationale Kontakte geknüpft, um neben den aktuellen seriennahen und den bekannten exotischen E-Modellen ein paar ganz besondere Race-Varianten mit der umweltfreundlichen Antriebstechnik an den Berg zu locken.

Besonders erfreut sind einige aktive E-Fahrer, dass sie in diesem Jahr eine weitere Möglichkeit erhalten, mit einem Elektro- oder Hybridfahrzeug zu starten: Beim 56. Wolsfelder Bergrennen in der Nähe von Bitburg werden erstmals die Klassen im Rahmen der E-Mobilität ausgeschrieben und sicher werden auch ein paar Teilnehmer aus dem Osnabrücker Land an der sehr beliebten Veranstaltung, die zu Pfingsten stattfindet, teilnehmen.

Die Formel 3000 auch in 2018 ein Highlight am Berg

Wenn die Formel 3000 Rennwagen vom Start am „Uphöfener Berg“ auf die Strecke gehen, erleben die Fans mehr als den Hauch eines Formel 1 Feelings. Der einmalige Sound und großartige Speed auf den ersten 500 Metern der Strecke führen regelmäßig zu großer Begeisterung im staunenden Publikum im Startbereich und so hofft der Veranstalter, auch zur 51. Auflage eine Reihe der leistungsstarken offenen Formel-Fahrzeuge im Starterfeld zu haben. Seine Zusage hat bereits der Ungar Laszlo Szasz mit dem Reynard Zytec Formel 3000 gegeben. Der 51-jährige Pilot aus der Nähe von Budapest kommt immer gerne in das Osnabrücker Land, zumal er in der deutschen Bergszene eine Reihe von sehr guten Freunden hat und er am „Uphöfener Berg“ stets besonders willkommen ist. Das Rennen wird voraussichtlich auch in diesem Jahr am 4./5. August beim 51. Int. Osnabrücker Bergrennen sein einziger Auftritt im westeuropäischen Raum sein, zumal er meistens sehr erfolgreich bei den nationalen Meisterschaften in Kroatien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina am Start steht und dort zahlreiche Gesamtsiege erringt. Natürlich wird Laszlo Szasz in Osnabrück wieder auf starke internationale Konkurrenz treffen, aber für einen Spitzenplatz ist der beliebte Ungar immer gut.

Fotos: © MSC Osnabrück e.V. im ADAC