Ortsvorsteher stehen gemeinsam für Zusammenhalt

Büren. Viele Menschen engagieren sich im Bürener Stadtgebiet ehrenamtlich in den Vereinen oder bringen sich aktiv in soziale Initiativen ein. „Seit dem Beginn der Corona-Pandemie stecken engagierte Bürger jedoch im Dilemma. Denn die normalen Vereinsaktivitäten mit den so lieb gewonnenen vielfältigen sozialen Kontakten können wir alle im Augenblick nicht wahrnehmen“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow. „Helfen heißt im Moment vor allem auf soziale Aktivitäten zu verzichten.“ Dies gilt auch für das politische Ehrenamt: Leider müssen aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres auch die sonst üblichen Gratulationsbesuche bei den Alters- und Ehejubilaren durch den Bürgermeister, seine Stellvertreter oder die Ortsvorsteher im Interesse und zum Schutz der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ausfallen.

Die Gratulationsschreiben werden daher per Post verschickt. Auch wenn viele lieb gewordene Traditionen und Gewohnheiten zurzeit aus Infektionsschutzgründen nicht wahrgenommen werden können, gibt es doch sowohl in der Bürener Kernstadt als auch in den Ortschaften im Stadtgebiet weiterhin einen großen Zusammenhalt. Hierbei kommt den Ortsvorstehern eine besondere Rolle zu: sie setzen sich gemeinsam mit der Stadtverwaltung dafür ein, soziales Miteinander auch im Zeichen der Corona-Krise aufrecht zu erhalten. „Jede Idee oder Initiative zur Krisenbewältigung kann dazu beitragen, unsere Lebensbedingungen vor Ort auch in Krisenzeiten zu verbessern.

Hier ist jetzt der persönliche Einsatz gefragt. Jeder, der eine Idee hat, kann sich direkt beim Ortsvorsteher telefonisch melden. Damit sichern wir kurze Wege“, erklärt Burkhard Schwuchow. Die Ortsvorsteher koordinieren die Hilfsangebote und geben dann alle relevanten Informationen an die Stadtverwaltung weiter. Im Rathaus kümmert sich Christiane Schulte im Vorzimmer des Bürgermeisters (02951-970162) um die weitere Abstimmung. Dabei sollten aber grundsätzlich die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden: „Jeder darf gern helfen – aber nicht zu vielen Menschen auf einmal. Diese Regeln sind notwendig, denn: Wenn Sie sich anstecken oder bereits infiziert sind und mehreren Haushalten helfen, könnten Sie dazu beitragen, die Krankheit stärker zu verbreiten,“ sagt Burkhard Schwuchow. Regeln beim Helfen: Oberste Priorität: helfen Sie so, dass Sie sich nicht selbst oder andere anstecken.

Hier ein paar Sicherheitshinweise:

Lokal: Helfen Sie lokal, am besten in der Nachbarschaft.

Kontinuierlich: Helfen Sie wenigen, aber das kontinuierlich. Einkaufen, Müll rausbringen,

Gassi gehen am besten auf einen Haushalt beschränken. (Bitte gleichzeitig die Hygieneregeln beachten!

Distanziert:Treffen Sie sich nicht mit anderen Menschen. Je mehr Kontakt Helfer zu anderen

Menschen haben, desto wahrscheinlicher werden sie selbst zu Überträgern.

Die Ortsvorsteher sind telefonisch erreichbar:

Ahden: Rainer Fischer, 02955/372

Barkhausen: Johannes Wördehoff, 02951/1619

Brenken: Jutta Schmidt, 02951/6202

Büren: Wigbert Löper, 02951/70226

Eickhoff: Josef Püster, 0160 8710356

Harth: Dirk Nölting, 02958/268

Hegensdorf: Dirk Herbst, 02951/934 930

Siddinghausen: Johannes Schäfers, 02951/6788

Steinhausen: Franz-Josef Borghoff, 02951/5511

Weiberg: kein Ortsvorsteher, Info an Stadtverwaltung 02951 / 970-162

Weine: Norbert Steven, 02951/2623