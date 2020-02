Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn bleiben vorsorglich geschlossen

Die Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn (fünf Berufskollegs, drei Förderschulen) bleiben deshalb rein vorsorglich am kommenden Montag, 10. Februar, geschlossen.

Kreis Paderborn. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wird das Orkantief „Sabine“ voraussichtlich am Sonntag, 9. Februar, und Montag, 10. Februar, über Deutschland hinwegfegen. Nach den derzeitigen Wettermodellen muss mit Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h gerechnet werden. Der Höhepunkt wird nach jetziger Einschätzung der Meteorologen in der Nacht zum Montag erreicht. Die Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn (fünf Berufskollegs, drei Förderschulen) bleiben deshalb rein vorsorglich am kommenden Montag, 10. Februar, geschlossen. „Der Schutz unserer Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg hat absolute Priorität“, betont Landrat Manfred Müller.

Geschlossen bleiben das Berufskolleg in Schloß Neuhaus, Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Helene-Weber-Berufskolleg, Gregor-Mendel-Berufskolleg, die Astrid-Lindgren-Schule, die Hermann-Schmidt-Schule sowie die Erich Kästner-Schule. Das Schulministerium NRW weist ausdrücklich darauf hin, dass Eltern entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Wichtig: In diesem Fall die Schule bitte umgehend informieren! Dazu wurde eine Rundmail an die Schulen im Land geschickt. Diese finden Sie hier.

Weitere Infos zum Thema Schulausfall finden Sie auf den Seiten des Schulministeriums NRW. Lassen Sie sich direkt auf ihr Handy informieren, mit den Warn-Apps NINA und KATWARN, kostenlos erhältlich in allen Stores. Wir haben dazu Informationen auf unseren Seiten zusammengestellt. Diese finden Sie hier. Für alle, die kein Smartphone haben: Warnungen kann man auch per SMS / E-Mail erhalten. Dazu muss man eine SMS an die KATWARN-Service-Nummer: 0163 755 88 42 senden mit dem Inhalt: KATWARN Postleitzahl. – (Postleitzahl für den Ort, für den man gewarnt/informiert werden möchte. Alle Infos dazu hier.