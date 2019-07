Bad Oeynhausen. Am kommenden Mittwoch, 10. Juli, gibt das Staatsbad Orchester zusammen mit dem Musikkurs des Immanuel-Kant-Gymnasiums um 15:30 Uhr in der Wandelhalle ein Gemeinschaftskonzert. Unter dem Titel „Eliza Doolittle begegnet Giuseppe Verdi“ spielen sie das Gefangenen-Lied aus Nabucco (Verdi) sowie My fair Lady. Die Schüler schlüpfen dabei in verschiedene Rollen, singen und tanzen.

Der Eintritt ist frei!!