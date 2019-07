„Open Stage“ – Talentshow als Zuschauermagnet

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Es wurde getanzt, gerappt und gesungen: Nach dem erfolgreichen Event im letzten Jahr fand die zweite Auflage der Talentshow „Open Stage“ im Jugendzentrum „Alte Emstorschule“ statt. Die Nachfrage der Jugendlichen war nach der ersten Ausrichtung des Formates so hoch, dass eine zweite Auflage in diesem Jahr folgte. Mit 29 Teilnehmern und über 200 Zuschauern war die „Open Stage“ ein wahrer Zuschauermagnet. Der jüngste Teilnehmer der Talentshow war 11 Jahre alt, der älteste dagegen 24. Durchsetzen konnte sich am Ende der Newcomer-Rapper „Qupee“ aus Rheda. Er besucht regelmäßig den Jugendtreff „Indoor“. „Qupee“ überzeugte die Jury mit seinen selbstgeschriebenen Songs. Den zweiten Platz konnte sich Rapper „SNL342“ aus Herzebrock-Clarholz sichern. Über den dritten Platz freute sich die junge Sängerin Begüm aus Gütersloh. Die „Open Stage“ wurde tatkräftig von den Mitgliedern und dem Jugendrat des städtischen Jugendtreffs unterstützt. In diesem Jahr übernahmen zwei Heranwachsende aus dem Treff die Moderation des Abends. Gegen 17 Uhr konnten sich Talente ab 12 Jahren in den Genres Singen, Tanzen und Rappen messen. Eine Jury wählte dann den Gewinner aus. Nach der Siegerehrung fand eine Aftershowparty für alle Teilnehmer und Zuschauer statt. Die Teilnahme sowie der Eintritt waren kostenlos.