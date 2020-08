Online-Veranstaltung zur Vernetzung ostwestfälisch-lippischer Unternehmen mit Israel am 20. August 2020

Bielefeld.. Israel gilt weltweit als führender Hightech-Standort. Zahlreiche Unternehmen vernetzen sich dort bereits, um gemeinsam mit israelischen Partnern Innovationen zu entwickeln. Open Innovation City baut die Brücke für mittelständische Unternehmen in das israelische Innovations-Ökosystem. Das Online-Event „Open for Innovation: Mittelstand meets Israel“ findet am 20. August 2020 von 15 bis 17 Uhr statt und stellt Ansprechpartner zweier Organisationen vor, die bei der Vernetzung im israelischen Ökosystem unterstützen können. Zudem berichten Vertreter der Wirtschaft von ihren Erfahrungen in Israel und geben wertvolle Hinweise für ein Engagement. Anmeldungen sind unter www.openinnovationcity.de/events möglich.

Speaker und Gäste der hochkarätig besetzten Veranstaltung sind unter anderem Dr. Gil Yaron, Leiter des Büros des Landes Nordrhein-Westfalen für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend und Kultur in Tel Aviv sowie Charme Rykower, Senior Executive Auslandshandelskammer Israel. „Wir sind von den enormen Potenzialen internationaler Kooperationen überzeugt und freuen uns auf ein spannendes Event, das die Unternehmen unserer Region mit dem Standort Israel vernetzen soll“, erläutert Prof. Dr. Ingo Ballschmieter, wissenschaftlicher Leiter des Projekts Open Innovation City.

Seit Jahrzehnten entwickelt sich der Technologiestandort Israel zu einem der führenden Hotspots für Innovationen in der Welt: mehr als 6.600 Startups, 225 innovationsfördernde Hubs und Inkubatoren, weltweit führende Hochschulen und Institute sowie mehr als 300 multinationale Unternehmen. Allein diese Quantität zeigt, dass das Ökosystem seinesgleichen sucht. Daraus folgt eine technologische Vorreiterrolle in Sektoren wie Industrie 4.0, Künstlicher Intelligenz, Cybersecurity, Robotik, IoT und Healthcare.

Das Projekt Open Innovation City wird geführt von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), der Founders Foundation, dem Pioneers Club und owl maschinenbau sowie gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

Programm im Detail:

15.00 Uhr: „Open Innovation City und die Innovationspartnerschaft mit Israel“ – Prof. Dr. Ingo Ballschmieter, Projektleiter Open Innovation City

15:15 Uhr: „Das Büro des Landes NRW in Tel Aviv – Anknüpfungspunkte für Technologie und Innovation“ – Dr. Gil Yaron, Leiter des Büros des Landes Nordrhein-Westfalen für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend und Kultur in Tel Aviv

15:45 Uhr: „Scouting im Innovationsökosystem Israels mit der Auslandshandelskammer“ – Charme Rykower, Senior Executive Auslandshandelskammer Israel

16:15 Uhr: Henning Duderstadt, Leiter des Open Innovation Office, im Interview:

„Erfahrungen aus vier Jahren erfolgreicher Kooperation am Standort Israel“ – Wolfgang Straßer, @-yet Industrial IT Security GmbH

„Strategisches Scouting in Israel – ein ostwestfälisch-lippischer Weg“ – Marcus Böker, Phoenix Contact Innovation Ventures GmbH

17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung