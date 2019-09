Open Air Foto-Ausstellung: The Woodstock Spirit. 50 Jahre Woodstock

Großdrucke der Woodstock-Fotografen Henry Diltz und Baron Wolman

Paderborn. Mit einer eindrucksvollen Ausstellung und einem Konzertprogramm im Paderquellgebiet erinnert der „Meinkrüger“ in Kooperation mit dem Stadtmuseum Paderborn und der Lightpower Collection vom 20. bis zum 22. September an das legendäre Woodstock-Festival vor 50 Jahren, das zu einem echten Großereignis wurde.

Die Veranstalter hatten mit höchstens 80.000 Besuchern gerechnet, am Ende kamen mehr als 450.000 junge Frauen und Männer, die drei Tage friedlich miteinander feierten. Das Musikfestival hat die Musikwelt bis heute geprägt, zahlreiche Bands sind erst durch ihren Auftritt bei Woodstock berühmt geworden und haben Musikgeschichte geschrieben. Der offizielle Woodstock-Fotograf Henry Diltz und „Rolling Stone“-Fotograf Baron Wolman waren mittendrin. Ihre zahlreichen schwarzweiß Bilder, die als Großdrucke im Paderquellgebiet gezeigt werden, dokumentieren auch heute noch den besonderen „Spirit“ von damals sowie von einer Generation, die auf der Suche nach Frieden, Liebe und Hoffnung auf eine bessere Welt war. Die Lightpower Collection hat durch ihre enge Zusammenarbeit mit den beiden Fotografen exklusiv die Möglichkeit diese Exponate zur Verfügung zu stellen. Im Foyer des Stadtmuseums werden ausgewählte Fotografien, Originale von Henry Diltz und Baron Wolman, gezeigt. An den Ausstellungstagen werden kostenlose Führungen durch die Ausstellung im Paderquellgebiet und im Stadtmuseum von Markus Runte vom Stadtmuseum Paderborn angeboten.

Zur Open Air-Ausstellung in einem der schönsten Quellparks in Paderborn wird ein musikalisches Rahmenprogramm geboten. Veranstalterin Ulrike Krutschinksi vom „Meinkrüger“ hat Bands aus Köln, München und London gebucht, Paderborner Singer & Songwriter werden am Sonntag auf der Bühne erwartet. Die Ausstellung wird am Freitag, 20.9., um 17 Uhr mit einem Konzert eröffnet. Am Freitagabend wird ab 19.30 Uhr der Oscar®–prämierte Dokumentarfilm „Woodstock“ im Paderquellgebiet gezeigt. An allen Tagen stehen auf dem Platz vor dem Stadtmuseum historische VW-Bullis sowie ein VW-Bus T2 aus dem Jahr 1970, der mit einer modernen Fotobox ausgestattet ist. Hier können Besucher in Erinnerung an Woodstock entsprechende Erinnerungsfotos machen. Die Open Air-Ausstellung unter dem Motto „umsonst & draußen“ ist in dieser Art und Weise einzigartig und lässt in Verbindung mit Musik ein Stück Zeitgeschichte eindrucksvoll wiederaufleben. Das Engagement von Paderborner Unternehmen darüber hinaus macht es möglich, eine nicht kommerzielle Ausstellung mit Live-Konzerten besuchen zu können. Der Eintritt an allen Tagen ist frei. Weitere Informationen auch unter www.woodstock-spirit.de.