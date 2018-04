Onlineverkauf geht in die letzte Runde

Ab dem 30. April sind Katholikentags-Karten nur noch an Vorverkaufsstellen erhältlich

Münster. Wer jetzt noch im Internet eine Karte für den Katholikentag kaufen will, muss sich sputen: Ab Montag, 30. April, um 12.00 Uhr, wird die Onlineanmeldung geschlossen. Dauer-, Tages und Abendkarten sind ab dann noch in 30 ausgewählten Vorverkaufsstellen im gesamten Bundesgebiet erhältlich. Eine Liste gibt es auf www.katholikentag.de/vorverkauf.

Kurzentschlossene können aber auch während des Katholikentags in Münster an den vier Servicepunkten am Domplatz, Schloßplatz, am Hauptbahnhof und im MCC Halle Münsterland Karten erwerben. Außerdem stehen in der Stadt auch weiterhin die bisherigen Vorverkaufsstellen im Laden „Das kleine Paradies“ (Am Spiegelturm 2), in der Buchhandlung Poertgen-Herder (Salzstraße 56) und in der Touristeninformation Münster (Heinrich-Brüning-Straße 9) zur Verfügung.

Mit den bisherigen Teilnehmendenzahlen ist Katholikentagsgeschäftsführer Roland Vilsmaier sehr zufrieden: „Wir haben schon mehr als 45.000 Dauerkarten verkaufen können, dazu kommen noch etwa 12.000 Tageskarten. Das Interesse am Katholikentag ist wirklich riesig und viele freuen sich auf das Großereignis.“

Vor Ort wird der Katholikentag in Münster bereits jetzt sichtbar: So wurde am Stadthaus 2 am Ludgerikreisel das mit fünf auf zehn Meter größte Banner des Katholikentags befestigt. An Litfaßsäulen und Plakatwänden weisen darüber hinaus Plakate auf die Großveranstaltung hin, die in rund zwei Wochen eröffnet wird.

Der 101. Deutsche Katholikentag ist eine Großveranstaltung, bei der Themen aus Kirche und Gesellschaft diskutiert werden. Er findet vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster statt. Erwartet werden mehrere Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 100. Deutsche Katholikentag fand 2016 in Leipzig statt, 2014 trafen sich die katholischen Laien in Regensburg, 2012 in Mannheim.