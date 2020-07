Online-Workshops des Schüler*innenlabor experiMINT diGiTal am Campus Gütersloh

Gütersloh. Das neue Schüler*innenlabor experiMINT diGiTal am Campus Gütersloh der Fachhochschule (FH) Bielefeld bietet am 28. und 30. Juli digitale Workshops für Zuhause an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden angeleitet und können die Versuche zuhause umsetzen, ohne selbst spezielles Material zur Verfügung haben zu müssen. Die Workshops richten sich an Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren und erfordern kein spezielles Vorwissen, die Teilnahme ist kostenlos.