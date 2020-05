Online-Steuersprechstunde für Gründer und Jungunternehmer am 3. Juni

OWL. Das Startercenter der Zweigstelle Paderborn + Höxter der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) bietet in Kooperation mit der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe einen Steuerberatersprechtag für Existenzgründer und Jungunternehmer an. Die Sprechstunde findet statt am Mittwoch, 3. Juni 2020 von 14 bis 17 Uhr. Aufgrund der Corona-Krise werden die Beratungen online durchgeführt.

Der Steuerberater-Sprechtag ist als Erst- oder Einstiegsberatung für Gründer gedacht und eignet sich für allgemeine Fragen wie beispielsweise „Brauche ich eine Umsatzsteuer-ID-Nummer?“ oder “Welche Unterlagen muss ich für das Finanzamt führen?“, nicht aber für eine individuelle Einzelfallberatung. Die Beratung erfolgt vertraulich mittels Videokonferenz und ist kostenfrei, eine Terminabsprache aber unbedingt erforderlich (Telefon 05251 1559-15 (Carolin Klein), E-Mail: c.klein@ostwestfalen.ihk.de).