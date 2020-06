Online-Schnuppervorlesung

Medien- & Kommunikationspsychologie an der FHM

Bielefeld. Wer sich für ein Studium der Medien- & Kommunikationspsychologie an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) interessiert, der kann am Montag, den 15. Juni in der Zeit von 9:45 Uhr bis 13 Uhr ganz unverbindlich von zuhause aus Vorlesungsluft schnuppern. Denn dann öffnet die FHM die Vorlesung von Prof. Dr. Katja Brickwedde auch für Interessenten.

Diese haben die Gelegenheit, kostenlos an einer Onlinevorlesung teilzunehmen und sich so einen Eindruck zu verschaffen, was es heißt, an der Fachhochschule des Mittelstands zu studieren. Der Schnupperbesuch bietet die Möglichkeit, die Atmosphäre und das Umfeld – den virtuellen Raum mit „richtigen“ Studierenden – zu erleben und mehr darüber zu erfahren, wie eine Onlinevorlesung an einer privaten Hochschule abläuft. Um vorherige Anmeldung per Mail an friederike.pohl@fh-mittlestand.de wird gebeten.