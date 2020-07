Online-Infoveranstaltungen zum Studium an der FH Bielefeld

Bielefeld. An mehreren Terminen können sich Studieninteressierte über das Studium an der Fachhochschule (FH) Bielefeld informieren. In der Online-Veranstaltungsreihe „Auf dem Weg ins Studium (an der FH Bielefeld)“ informieren Mitarbeiterinnen der Zentralen Studienberatung (ZSB) zu Studiengängen und -modellen, Zugangsvoraussetzungen und zur Studienfinanzierung.

Im Live-Chat können individuelle Fragen beantwortet werden. Die nächsten Veranstaltungen finden am 21. und 28. Juli, sowie am 6. und 11. August am Nachmittag statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen und die Links zur Teilnahme unter www.fh-bielefeld.de/zsb.