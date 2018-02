One Billion Rising am 14. Februar

Gütersloh. Mitmachen, mitmischen, Mut machen – das ist das diesjährige Motto der „One Billion Rising“-Kampagne in Gütersloh. One Billion Rising – (eine Milliarde erhebt sich) – ist eine der größten globalen Aktionen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Die Stadt Gütersloh will erneut ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen und beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Kampagne. Getanzt wird zur One Billion Rising-Hymne „Break the Chain“ („Zerbrich die Ketten“). Diejenigen, die Lust und Interesse hatten, vorab die Tanzschritte in kostenfreien Übungsstunden unter fachlicher Anleitung zu erlernen, konnten noch am Samstag, 10. Februar, teilnehmen. Die Übungsstunde fanden von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle der Volkshochschule Gütersloh, Hohenzollernstraße 43, unter der Leitung von Lilli Neumann, Sport & Ballett Neumann statt. Richtig los geht es dann am Mittwoch, 14. Februar, um 17 Uhr vor dem Rathaus in Gütersloh. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Aktion zu unterstützen und mit zumachen – auch ohne zu tanzen.

Die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Gütersloh veranstaltet die weltweit stattfindende Aktion in Kooperation mit dem Stadtsportverband und Sport & Ballett Neumann Gütersloh zum zweiten Mal in Gütersloh. Weitere Informationen zur Aktion und ein Video mit einer Anleitung für die Tanzschritte und finden sich auf der Webseite der Gleichstellungsstelle unter www.gleichstellungsstelle.guetersloh.de.

BU: (v.l.) Agnes Bröckling-Kuron und Inge Trame von der Gleichstellungsstelle der Stadt Gütersloh präsentieren die Leibchen, in denen am 14. Februar gegen Gewalt an Mädchen und Frauen getanzt wird.