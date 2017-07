Oma-Opa-Wochenende zum Drehorgel-Festival im Safaripark Stukenbrock

Am 29. und 30. Juli im Zoo Safaripark Stukenbrock: Großeltern mit Enkeln zahlen nur 20 Euro pro Person

Stukenbrock. (uri) Ein Musik-Fest der besonderen Art: Mehr als 30 Leierkastenmänner und -frauen aus ganz Deutschland reisen an und machen den Freizeitbereich im Zoo Safaripark zu einer großen Bühne. Immer nur die alte Leier? Ganz sicher nicht: Von der Moritat aus vergangenen Zeiten bis zum modernen Helene-Fischer-Hit haben die Drehorgler alles im Programm.

Die 60plus-Besucher haben sie in ihrer Kindheit oft noch live erlebt. Und was meint die MP3-Player-Generation: „old school“ oder doch irgendwie neu und spannend? Kommen und rausfinden!

Der Zoo Safaripark macht das Drehorgel-Festival am 29. und 30. Juli zum „Oma-Opa-Enkel-Wochenende“. Besucher ab 60 Jahre und deren Enkelkinder (4-14 Jahre), die mitkommen, zahlen nur 20 Euro Eintritt pro Person und Tag. Kinder unter 4 Jahren dürfen umsonst mit.

Historische Kostüme, wunderschön gestaltete Orgeln – ein Ohren- und Augenschmaus. So gingen Facebook und Youtube anno dazumal: Mit Liedern und Bildtafeln verbreiteten die Organisten „news“ und Geschichten von Hinterhof zu Hinterhof.

Per Hand, mechanisch, pneumatisch, elektronisch oder per Microchip– so werden die Drehorgeln gesteuert, je nachdem, aus welchem Jahr sie stammen. Technik aus vielen Jahrhunderten – auch darüber geben die Orgelspieler gerne Auskunft. Und natürlich dürfen große und kleine Besucher auch mal spielen.

Nicht alles dreht sich nur um die Musik an diesem Tag. Der Zoo- und Freizeitpark steht Senioren und Kinder für 20 Euro offen. Rund geht es auf den 20 Fahrattraktionen, in Kids-Aktiv-Bereichen und im Affenzug. Tierische Abenteuer auf der Safari oder im Zoo und Shows sind inklusive.

Bild: Junior an der Drehorgel © Udo Richter