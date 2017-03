Oliver Müller wird neuer Personalleiter der Stadtwerke Bielefeld

Bielefeld. Ab April 2017 wird Oliver Müller den Geschäftsbereich Personal und Zentrale Dienste der Stadtwerke Bielefeld leiten. Nach einer bundesweiten Ausschreibung und anschließendem Be- werbungsverfahren setzte sich der 48-jährige durch.

Oliver Müller ist den Stadtwerken Bielefeld bereits bekannt – seit 2013 übernimmt er als Vertreter für die Gewerkschaft ver.di Verantwortung im Aufsichtsrat des Energieunternehmens. Seit 2010 war er als Gewerkschaftssekretär bei ver.di in Bielefeld tätig. In seiner Funktion als Fachbereichssekretär für den Bereich Verkehr beschäftigte er sich außerdem bei moBiel intensiv mit den Themen der Verkehrswirtschaft.

Oliver Müller wurde in Bremen geboren und hat in Paderborn erfolgreich sein Magisterstudium absolviert. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Lage.

„Wir freuen uns mit Oliver Müller eine Person verpflichtet zu haben, die bereits auf Erfahrungen in Personalfragen, sowohl im Bereich der Energie, als auch der Verkehrswirtschaft, zu- rückgreifen kann“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uekmann. „Seine verantwortungsvolle engagierte Haltung gegenüber dem Unternehmen, sein Wissen um die schwierigen Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und den daraus resultierenden personalwirtschaftlichen Herausforderungen haben dazu beigetragen, diese Personalentscheidung zu treffen“, ergänzt Stadtwerke-Geschäftsführer Friedhelm Rieke.