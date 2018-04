Oldtimer auf Tour durch Bielefeld und den Kreis Gütersloh

92 Oldtimer bei 78. ADAC-Westfalen-Lippe-Fahrt Klassik am Start

. Im Rahmen der 78. ADAC Westfalen-Lippe-Fahrt „Klassik“ machten sich am Samstag 92 chromblitzende und topgepflegte Oldtimer vom Audi-Hangar bei Schröder Teams in BielefeldSennestadt aus auf eine zwischen 150 km (Touristische Wertung) und 180 Kilometer (Sportliche Wertung) lange Reise durch den Kreis Paderborn. Der Wettergott hatte ein Einsehen mit den „Offenfahrern“ im Starterfeld und den zahlreichen Zuschauern an der Strecke und verwöhnte alle Beteiligte mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein.