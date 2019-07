Olaf Schubert & seine Freunde

HalleWestfalen. Gestrickter Rauten-Pullover, lockere Karotten-Jeans und eine gewöhnungsbedürftige Frisur – kultig und extravagant ist sein Stil. Olaf Schubert, als Kunstfigur ein Alter Ego des Dresdner Comedians, Kabarettisten und Musikers Michael Haubold, möchte auffallen. Mit Erfolg. Mittlerweile begeistert der „Kult-Sachse“ Millionen Deutsche. Und einmal mehr auch seine ostwestfälischen Fans, die den mehrfachen Preisträger des deutschen Comedypreises am 17. Mai (Sonntag) 2020, ab 19.00 Uhr, im GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen live erleben werden. Dort präsentiert Schubert die neue Bühnenshow „Zeit für Rebellen“ und bietet mit seinen ironisch-abstrusen Geschichten erneut beste Unterhaltung. Erstmals gastierte Olaf Schubert am 28. April 2017 mit seinem damaligen Programm „Sexy forever“ in der ostwestfälischen Lindenstadt und hatte vor 950 Zuschauern einen begeisternden Auftritt.

Bühnenprogramm „Zeit für Rebellen“

Dass Olaf Schubert national wie international zu den ganz Großen gehört. Nun…: Das gilt als unumstößlich. Schließlich hat er nicht nur die Wende im Osten eingeleitet, sondern auch alle anderen Umwälzungen der Welt live im TV verfolgt. Doch jetzt, jetzt ist Schuberts Zeit wirklich gekommen: die Zeit der Rebellen! Rebell war Schubert freilich schon immer. Niemals schwamm er mit dem Strom! Aber auch nicht dagegen. Ein Schubert schwimmt neben dem Strom. Auf dem Trockenen, denn dort kann er laufen. Er ist eben vor allem ein sanfter Rebell. Und einer mit Augenmaß obendrein. Einer, der nicht vorsätzlich unter die Gürtellinie geht, sondern dort zu Hause ist. Schließlich gehören auch diese Körperregionen für einen aufgeklärten jungen Mann seines Alters mittlerweile zum Alltag. Einer, der zwar zur sofortigen Revolution aufruft – allerdings nicht vor 11.00 Uhr, sein Schönheitsschlaf ist wichtiger.

Wie kaum ein Zweiter versteht sich Olaf Schubert zudem darauf, die Sorgen und Nöte der Frauen ernst zu nehmen. Auf der Bühne gibt er eben immer alles. Versetzt Berge. Nur um damit Gräben zuzuschütten. Man könnte es auch einfacher sagen: Schubert macht alles platt! Indem er redet, singt und gelegentlich auch tanzt. Und so verwundert es kaum, dass die überwältigende Mehrheit seiner zahlreichen weiblichen Fans mittlerweile Frauen sind. Dennoch bleibt er bescheiden: Während andere Künstler schier explodieren und Feuerwerk auf Feuerwerk abfackeln, begnügt sich Schubert damit, einfach so zu verpuffen. Sich mit Madonna oder Justin Biber zu vergleichen, hält er deshalb noch für verfrüht. Er hat ja auch noch einiges zu tun: wie jetzt – auf große „Zeit für Rebellen“-Tournee zu gehen.