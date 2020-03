Ohne Schule lernen â€“ wie Eltern ihre Kinder dabei begleiten kÃ¶nnen

„Lernangebote für Zuhause“ bedeuten nicht, dass sich der normale Stundenplan in vollem Zeitumfang abbilden soll. Ebenso bedeutet es nicht, dass Eltern den Ehrgeiz haben sollten, in die Rolle der Lehrerin oder des Lehrers zu schlüpfen und mit ihren Kindern Schule zu simulieren. „Eltern haben eine andere Beziehung zu ihren Kindern und diese sollte gerade jetzt nicht durch das Thema Schule aufs Spiel gesetzt werden“, so Neuhaus. Da, wo sich der ganze Tag neu strukturiert, müsse gut überlegt werden, welcher Umfang und welcher Rhythmus aus Lernen und Pausen auch zum Tagesablauf in der Familie passt. Es biete sich unter Umständen an, das Lernen über den Tag zu verteilen. Dabei seien Pausen wichtig.

Viele Kinder freuen sich über das spätere Zubettgehen und das morgendliche Ausschlafen. Jedoch gelte auch hier: Die Gewohnheiten des normalen Alltags nicht vollständig auflösen! Die Familien sollten Zeiten vereinbaren, wo Kinder geweckt werden und sich neben schulischen auch mit anderen Aufgaben im Haushalt beschäftigen sollen. Eltern sollten deutlich machen, dass das Leben zuhause nur funktioniert, wenn alle ihren Beitrag leisten.

Für die Motivation der Kinder sei es hilfreich, täglich über das Pensum des Lernens zu sprechen. Was steht für heute an? Was traut sich das Kind alleine zu, wobei benötigt es Hilfe? Eltern sollten sich überlegen, was sie von ihren Kindern an Eigenständigkeit erwarten und wieviel Unterstützung, auch zeitlich, sie in der Lage sind zu geben. Eltern sollten klarmachen, dass sie ansprechbar sind, wenn das Kind Hilfe benötigt, aber auch verdeutlichen, dass sie nicht die ganze Zeit das Lernen begleiten können.

Gerade jetzt biete sich an, Dinge noch einmal aufzugreifen, die im Unterricht noch nicht richtig verstanden wurden. Lesen kommt oft zu kurz – jetzt ist die Gelegenheit! Im Vorlesen erleben die jüngeren Kinder die elterliche Nähe und schulen ihre eigene Lesekompetenz allein durch das Zuhören, aber auch durch das eigene Lesen. Bei älteren Kindern seien beispielsweise Wiederholungen alter Vokabeln und Aufgaben mathematischer Themen sinnvoll. „Hierfür bieten sich – wohldosiert – auch digitale Medien an, um Inhalte nachzuarbeiten“, so Neuhaus. Im Grundschulalter lassen sich viele schulische Themen wunderbar in den Alltag integrieren, ohne dass sie den „Schulfach-Stempel“ aufgedrückt bekommen. Gerade die Küche ist ein Ort, an dem mathematische Themen wie Mengen und Gewichte ihren Platz finden. „Beim Schreiben eines Einkaufszettels oder eines Briefes für die Großeltern können Kinder genauso viel lernen wie beim Spielen von ‚Mensch ärgere Dich nicht‘, wo die Frustrationstoleranz oder der Zahlbegriff Thema sind“, weiß Neuhaus.

Auch Gelassenheit und eine gewisse Portion Fehlerfreundlichkeit sind in dieser Ausnahmesituation Eigenschaften, die Kinder beim schulischen Lernen benötigen.

„Kinder spüren sehr genau, dass die Welt gerade eine andere ist und übernehmen mit ihren feinen Antennen vielleicht auch die Sorgen der Eltern“, betont der Fachmann.

Allein die veränderte Struktur des Tages führe bei manchen Kindern dazu, dass sie sich zurückziehen und stiller sind, als die Eltern es gewöhnt sind. Andere wiederum seien alberner, unruhiger oder unkonzentrierter als sonst. Das sei in dieser unnormalen Situation ein normales Verhalten. „Die wichtigsten Dinge, die Eltern gerade ihren jüngeren Kindern geben müssen, sind Klarheit auf der einen und Zuwendung und Wärme auf der anderen Seite. Eltern sollten sich weiterhin als Eltern begreifen und ihre Rolle als Lernbegleiter gut mit sich im Vorfeld klären. Belastend ist die Corona-Pandemie für alle und wenn Eltern dabei die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick verlieren, nützt das auch den Kindern“, betont Neuhaus abschließend.