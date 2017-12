„Oh wie schön ist Panama“ von JANOSCH im Trotz-Alledem-Theater

„Oh wie schön ist Panama“ – Kinderbuchklassiker von JANOSCH – für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie – wieder im Spielplan des Trotz-Alledem-Theaters

Am So. 10.12.17 können die kleinen und großen Besucher die Begegnung vom kleinen Tiger und kleinem Bären in der wundervollen Geschichte „Oh, wie schön ist Panama“ im Trotz-Alledem-Theater erleben. Die Aufführungen finden am So. 10.12.17 um 11.00 und um 15.00 Uhr im Theaterhaus Feilenstr. 4 statt. Hier gibt es noch Karten!

Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger, die lebten unten am Fluss. Dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem großen Baum. Und sie hatten auch ein Boot. Sie wohnten in einem kleinen, gemütlichen Haus mit Schornstein. „Uns geht es gut“, sagte der kleine Tiger, „denn wir haben alles, was das Herz begehrt, und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Weil wir nämlich auch noch stark sind. Ist das wahr, Bär?“ „Jawohl“, sagte der kleine Bär, „ich bin stark wie ein Bär und du bist stark wie ein Tiger. Das reicht.“

Doch eines Tages findet der kleine Bär beim Angeln im Fluss eine Kiste. „Pa-na-ma“, las der kleine Bär. „Die Kiste kommt aus Panama und Panama riecht nach Bananen. Oh, Panama ist das Land meiner Träume“, sagte der kleine Bär. Er lief nach Hause und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama. „Wir müssen sofort morgen nach Panama, was sagst du, Tiger?“ „Sofort morgen“, sagte der kleine Tiger, „denn wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Aber die Tiger-Ente muss auch mit.“

Und wer wissen möchte, was der kleine Bär und der kleine Tiger auf dem weiten, weiten Weg nach Panama erleben und wen sie alles kennenlernen, der kommt am besten auf dem schnellsten Weg zu uns ins TROTZ-ALLEDEM-THEATER. Das Publikum der diesjährigen „Nachtreise“ wählte „Oh, wie schön ist Panama“ auf Platz 1 als beste Inszenierung. .

Die Termine: So. 10.12.17 um 11.00 Uhr – Theater & Frühstück – und um 15.00 Uhr

Mo. 11.12.17 9.15 und 11.00 Uhr / Di. 12.12.17 9.15 und 11.00 Uhr / Mi. 13.12.17 9.15 und 11.00 Uhr / Do. 14.12.17 9.15 und 11.00 Uhr / Fr. 15.12.17 9.15 und 11.00 Uhr für Kitas und Schulen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Tickets: 7,00 € Kind / 9,00 € Erw. ; Gruppen ab 10 Personen 7,00 €. Frühstück 6,00 €. Trotz-Alledem-Theater Tel. 0521-133991