Offensivspieler Antony Kenneth Evans kommt vom FC Everton

Einen weiteren jungen Spieler mit internationalem Profil hat der SCP07 verpflichtet. Der 21-jährige Offensivakteur Antony Kenneth Evans kommt vom FC Everton nach Paderborn und hat hier einen ligaunabhängigen 2,5-Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben.

Paderborn. Der in Liverpool geborene Evans sorgte in seiner Jugendzeit beim FC Everton unter anderem damit für Aufsehen, dass er den vereinsinternen Torrekord von Wayne Rooney brach. In der laufenden Saison hat er als offensiver Mittelfeldspieler in der Premier League 2 in zwölf Spielen vier Tore erzielt und sechs weitere Treffer aufgelegt.

„Antony ist ein absolutes Top-Talent, er verfügt über großes Potenzial und passt sehr gut zu unserer Spielweise. Herausragende Laufwerte, sehr gute Standards und viel Zug zum Tor gehören zu seinen Vorzügen. Für uns ist dieser Transfer auch bereits ein Vorgriff auf die kommende Spielzeit“, erläutert Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.