Oerlinghausen. Am Sa.7. und So. 8. Dezember 2019 jeweils von 13.00 – 18.00 Uhr ist unser Atelier wieder geöffnet. Kunstinteressierte Besucher die etwas abseits vom weihnachtlichen Trubel des Oerlinghauser Weihnachtsmarkts in Ruhe Bilder schauen und sich informieren möchten sind herzlich willkommen.

Ort: Karin Stengel

Breitenkamp 60

33813 Oerlinghausen

www.karinstengel.de