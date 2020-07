Offene Ganztagsschulen in Paderborn bekommen neue Leitung

Paderborn. Seit Juni dieses Jahres werden die städtischen offenen Ganztagsschulen (OGS) mit Ihren drei Standorten, Grundschule Kaukenberg, Bonifatiusschule und Grundschulverbund Riemeke-Theodor, Teilstandort Theodor, von einer zentralen Stelle koordiniert. Lena Iseken besetzt seitdem die neu eingerichtete Stelle im Schulverwaltungs- und Sportamt und übernimmt die Leitung der drei Teams, die sich aus Erzieherinnen, sozialpädagogischen Fachkräften und Honorarkräften zusammensetzen.

Die studierte Sozialarbeiterin (M.A.) war vor ihrem Wechsel in das Schulverwaltungs- und Sportamt seit 2017 als stellvertretende Leitung in der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten der Stadt Paderborn tätig. „Mein Fokus wird sich insbesondere auf die vielfältigen und sich ständig wandelnden Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler richten. Somit können Angebot und Strukturen der offenen Ganztagsschulen sich an den aktuellen Bedürfnissen der Kinder orientieren und weiterentwickeln“, erläutert Iseken. Besonders wichtig ist ihr dabei eine enge Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie eine stetige Vernetzung der Lehrer- und Erzieherteams in diesem Prozess. Sozialdezernent Wolfgang Walter und Leiterin des Schulverwaltungs- und Sportamtes Christel Rhode freuen sich, dass mit Lena Iseken nun die städtischen offenen Ganztagsschulen an zentraler Stelle koordiniert werden und wünschen ihr für das neue Tätigkeitsfeld viele Erfolg und alles Gute.

Das Konzept der OGS ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf zu vereinbaren und gleichzeitig eine individuelle und optimale Förderung ihres Kindes sicherzustellen. Die steigende Nachfrage an OGS-Plätzen in den vergangenen Jahren zeigt, welche Bedeutung dem Modell des offenen Ganztages inzwischen zukommt. Derzeit werden in den drei offenen Ganztagsschulen insgesamt 370 Schülern und Schülerinnen im Mittags- und Nachmittagsbereich betreut. Neben dem gemeinsamen Mittagessen und einem freizeitpädagogischen Rahmenprogramm können die Schülerinnen und Schüler individuelle Förderangebote nutzen, die durch die Zusammenarbeit der multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften ermöglicht werden.