Offene Gärten in Lippe – Juli 2017

Kreis Lippe. Sommerzeit ist Gartenzeit, und auch im Juli laden Gärten in Lippe zu Besuchen ein.

Am 2. Juli öffnen zwei Gärten ihre Pforten: Der Garten Kasper in Barntrup, Amselweg 3, ist von 11-18 Uhr geöffnet. Der Familiengarten beherbergt Staudenbeete, Naschhecke, Kräuterspirale, Sommerküche und Miniaturgärten. Der Garten Boeddeker/Schlepper in Detmold, Schäferweg 25, geöffnet von 11-18 Uhr, ist ein Garten in mediterranem Stil mit Bruchsteinmauer, Wasserfall und Palmenstrand.

Am 9. Juli öffnen zwei Gärten in Detmold und in Lage. Der Garten Spilker in Detmold/Pivitsheide, Am Busch 4, ist von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Hanggarten mit Teich, Staudenbeeten, Beeten mit jährigen Blumen, Gartenhütten und vielen Sitzplätzen zeigt viele Besonderheiten. In Lage kann der Garten Zimbehl, Taschenweg 34, von 12-18 Uhr besucht werden. Hier finden sich Lauben, Teehäuschen, Teich und viele Sitzplätze.

Auf der Homepage der Initiative www.offene-gaerten-lippe.de sind genaue Gartenbeschreibungen und viele Fotos zu finden, die Homepage kann auch nutzerfreundlich auf dem Smartphone aufgerufen werden.