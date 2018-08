Ölmühle Kleeschulte erhält Auszeichnung

Büren. Rasend schnell bewegt sich das Glas durch die Abfüllung der Ölmühle Kleeschulte in Büren. Bis zu 10 Mio. Flaschen können hier im Jahr produziert werden. Damit hat sich das Agrarunternehmen Kleeschulte ein weiteres Standbein aufgebaut und eine bemerkenswerte Marktstellung erarbeitet.

Goldgelb leuchtet das kaltgepresste Rapskernöl, während es in die Flasche fließt. Das dauert nur einen Augenblick und die Flasche bleibt dabei noch nicht einmal stehen. Vom ersten bis zum letzten Schritt ist die Produktion voll automatisiert. Das muss auch so sein, denn Geschäftsführer Bernd Kleeschulte hat ein klares Ziel: „Wir streben die Kostenführerschaft unter den Qualitätsölen in Deutschland an. Das geht nur durch eine extrem effiziente Produktion, gepaart mit konsequenter Qualitätsorientierung.“ Die laufende Eigenmarken‐Produktion für große deutsche Discounter beweist das bereits erreichte Ziel. Denn sie stellen hohe Ansprüche an Preis, Qualität, Logistik und Zuverlässigkeit. Anfangs wurden die Flaschen noch per Hand abgefüllt und so an einem Tag das geschafft, was heute innerhalb von wenigen Minuten vom Packroboter auf Paletten verladen wird. Das Bürener Agrarunternehmen stellt die ideale Basis für die vor 12 Jahren integrierte Ölmühle dar: Große Lagerhallen, langjährige Marktkompetenz für Rohstoffe und umfangreiches Maschinen‐Know‐how. Das aktuell die Rohstofflagerung, Produktion, Analytik, Distribution und der Vertrieb an einem Standort vereint sind, stellt ein Alleinstellungsmerkmal am Markt da. Der Vertrieb von Rapsöl in den nationalen Endverbrauchermarkt war Neuland für das Kleeschulte‐Team und musste hart erarbeitet werden.