Büren. Letzter Öffnungstag für die auslaufende Saison des Hallenbads in Büren ist am Sonntag, 14.04.2019. Dies teilt die Stadtverwaltung Büren mit. Schwimmbegeisterte Besucher möchten diesen Termin im Blick halten. Die Freibäder in Büren werden je nach Witterung Anfang bis Mitte Mai geöffnet. Büren freut sich über Gäste und Nutzer.