Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 406 „Stadthalle“ und zur 85. Flächennutzungsplanänderung

Rheda-Wiedenbrück. Für den geplanten Bau der neuen Stadthalle an der Hauptstraße wird der Bebauungsplan Nr. 406 „Stadthalle“ erstellt, der sich etwa mit den Auswirkungen der Anlage auf Schallschutz oder die Umwelt befasst. Mit dem Bebauungsplan wird auch der Flächennutzungsplan geändert. Beide Planungen können ab sofort bis einschließlich Freitag, 22. Dezember, in den Räumen der Stadtplanung in der achten Etage des Rathauses eingesehen werden. Hier können auch weitere Einwendungen abgegeben werden. Neben den Plänen finden sich auch bereits Stellungnahmen von Behörden, Verbänden und Anliegern aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren. Alle Unterlagen können bis zum 22. Dezember während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses eingesehen werden. Ebenso finden sich die aktuellen Planungsunterlagen auch auf den Internetseiten der Stadt Rheda-Wiedenbrück (www.rheda-wiedenbrueck.de, Menüpunkt Bauen & Umwelt – Stadtplanung).

Bild: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 406 „Stadthalle“