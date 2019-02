Öffentliche Stadtführungen 2019

Tourist Information bietet über 130 Termine an

.Mit exakt 134 öffentlichen Stadtführungen ist das Angebot der Tourist Information in diesem Jahr so zahlreich und zudem noch so vielfältig wie nie zuvor. Die Rundgänge, die zu festen Terminen stattfinden, bieten Einzelpersonen und Kleingruppen die Möglichkeit, Paderborn aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu entdecken.

Für alle, die sich zunächst einen Überblick über die Stadtgeschichte und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verschaffen wollen, gibt es jeden Samstag um 11 Uhr sowie von Mai bis Oktober auch jeden Sonntag um 14 Uhr den „Stadtrundgang“ durch die Innenstadt.

Bei den Themenführungen stehen bestimmte Aspekte im Mittelpunkt. So kann man Paderborn als „Stadt des Wassers“ erleben, „Klöster und Klosterleben“ oder „Interessante Bäume in der Innenstadt“ kennenlernen. Die Führung „Glasmalerei in Paderborn“ zeigt interessante Glaskunstwerke in Kirchen und anderen öffentlichen Gebäuden, der „Literarische Stadtrundgang“ entführt zu den Spuren von Autorinnen und Autoren, die Paderborn in ihren Werken festgehalten haben. Eine weitere Tour befasst sich mit den Graffitis in der Stadt, erläutert ihre Unterschieden und Bedeutungen.

Auch einige Premieren bereichern in diesem Jahr das Programm. Dazu gehört ein Rundgang zu Gärten und Parkanlagen sowie die Erkundung des Ostfriedhofs. Ein weiteres Angebot geht auf Spurensuche nach lateinischen Inschriften, die übersetzt und erläutert werden. Betont ruhig und meditativ geht es bei der Führung „Innehalten zu, wohingegen bei der Tour „Verordnet, verbot(t)en, verkündet“ der Ausrufer bzw. die Ausruferin lautstark bekannt macht, was die frühere Obrigkeit ihren Bürgern diktierte oder untersagte.

Die Rundgänge dauern etwa 90 Minuten und kosten fünf Euro pro Person. Ein Heft mit allen 134 Terminen der öffentlichen Führungen 2019 gibt es in der Tourist Information am Marienplatz, wo auch die Teilnahmetickets erhältlich sind. Alle Rundgänge sind zudem auf der Internetseite www.paderborn.de/fuehrungen aufgeführt. Dort ist auch ein Online-Ticketerwerb möglich. Selbstverständlich können alle Rundgänge zum individuellen Wunschtermin gebucht werden.