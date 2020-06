Öffentliche Führung zu Blüten und Bäumen am Sonntag

Abwechslungsreiches Programm mit Andachten und Meditation am Wochenende

Bad Lippspringe . Am Wochenende erwartet die Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe ein abwechslungsreiches Programm. Den Auftakt macht am Samstag um 14.30 Uhr eine Islam Andacht im GlaubensGarten. Im Blickpunkt steht zudem eine öffentliche Führung zum Thema „Blüten und Bäume“ am Sonntag.

Um 14.00 Uhr startet die öffentliche Führung, bei der die Besucher interessante Informationen zu Standorten, Blütezeit, Vermehrungsverhalten oder auch Heilwirksamkeit ausgewählter Bäume, Blumen und Stauden erhalten. Da sich der Wechselflor in den Gartenschau-Beeten den Jahreszeiten anpasst, gibt es während der 90-minütigen Führung mit Gästeführerin Rita Gimmler immer wieder Neues zu entdecken. Treffpunkt für die Führung ist an der NIEWELS-Fontäne.

Den Abschluss des Programms am Sonntag bildet eine Andacht und Meditation der Bahá’i-Gemeinde im GlaubensGarten, die um 14.30 Uhr beginnt.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen im Gartenschau-Gelände ist für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen für die Tageskarte 9,50 Euro (Erwachsene) bzw. 7,50 Euro (ermäßigt). Kinder zwischen drei und 17 Jahren zahlen 1,00 Euro. Darüber hinaus gibt es günstige Familienkarten und Gruppenangebote. Nähere Informationen dazu gibt es online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.