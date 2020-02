Öffentliche Führung im Bernhard-Wolff-Schulmuseum in Büren

Unterricht wie zur Kaiserzeit

Büren. Das Prunkstück ist ein Klassenzimmer aus der Jahrhundertwende, wie es vor dem ersten Weltkrieg allgemein üblich war. Mit viel Witz und Liebe zum Detail lehren uns engagierte Schulpädagogen den eigenen Namen zu schreiben – in Sütterlin. Die Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V. lädt am Sonntag, 23. Februar, 16:00 Uhr, zu einer Führung in das Bürener Bernhard-Wolff-Schulmuseum ein. Eine öffentliche Führung findet regelmäßig statt an jedem 4. Sonntag im Monat in den graden Monaten außer Dezember. Das Schulmuseum befindet sich in der Kleffnerstraße 6 in Büren, im Gebäude der Gesamtschule. Treffen ist am Glashäuschen auf dem Parkplatz vor dem Schulkomplex. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.