Öffentliche Baustellenführung für jedermann

Lemgo. Damit das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake passend zur großen Eröffnung Ende April auch tatsächlich in neuem Glanze erstrahlen kann, legen sich die Handwerker jetzt noch einmal richtig ins Zeug. Von außen macht der gläserne Eingang bereits einen vielversprechenden Eindruck. Aber was genau tut sich hinter den historischen Gemäuern? Damit sich die Öffentlichkeit selbst einen Eindruck von den viel zitierten Umbaumaßnahmen machen kann, lädt das Museum am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr erstmals zu einer öffentlichen Baustellenführung für jedermann ein. Der Eintritt ist frei.

Dr. Vera Lüpkes, die Leitende Museumsdirektorin, führt gemeinsam mit den beiden Architekten Ingo Düsterhus und Axel Bley durch die neuen Räume. Freuen kann man sich im Südflügel beispielsweise auf ein repräsentatives Foyer, auf einen einladenden Museumsshop, auf einen modernen Garderobenbereich und ein stilvolles Café. Darüber hinaus dürfen die Besucher, die das Museum künftig noch stärker als Ort der Begegnung nutzen können, natürlich einen Blick auf das „Herzstück“ des Umbaus werfen. Die beiden neuen, insgesamt 400 Quadratmeter großen Räume sind voll klimatisiert, befinden sich auf dem neuesten Stand der Technik und eröffnen somit Freiräume für anregende Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen aller Art. Das Weserrenaissance-Museum ist eben offen für alle.