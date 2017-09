Objekt des Monats September: Das Kinderservice

Sonderausstellung „Ene, mene, muh …“ im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). In der Sonderausstellung „Ene, mene, muh …“ des LWL-Freilichtmuseums Detmold, die den Wandel der Kindheit in den Mittelpunkt rückt, gibt es auch im September ein neues „Objekt des Monats“ zu sehen. Es handelt sich um ein Kaffeeservice für Kinder, das der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in der Ausstellungsscheune seines Museums präsentiert.

Das Kinderservice der Firma Melitta bekam die Leihgeberin im Alter von etwa zehn Jahren Ende der 1950er Jahre zu Weihnachten geschenkt. Damals spielten sie und ihre Freundin noch viel mit Puppen, bauten ihnen im Schuppen ein Wohnzimmer und stellten das Familienleben nach. Es gab auch eine Kaffeestunde, alltags mit Plastikgeschirr, nur sonntags wurde das „gute Melitta-Service“ hervorgeholt. Es war für die Mädchen ein tolles Gefühl, wenn sie ihren „Kaffee“ selbst filtern konnten. Meistens waren es kaffeeähnliche Getränke wie „Muckefuck“ oder auch nur Milch oder Wasser. Hauptsache, es konnte gefiltert und dann getrunken werden.

BUZ: Das Kinderservice ist das Objekt des Monats September in der Sonderausstellung „Ene, mene, muh …“ im LWL-Freilichtmuseum Detmold.

Foto: LWL