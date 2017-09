Nur noch wenige Restkarten für Bad Oeynhausener Oktoberfest

Das 3. Oktoberfest der Kurstadt verspricht eine Mords-Gaudi – Samstag-Tickets bereits ausverkauft

Bad Oeynhausen. Im Oktober heißt es nicht nur in Bayern „O ́zapft is!“ sondern auch in der schönen Kurstadt am Wiehengebirge. Und alle machen mit! Die Karten für Samstag sind bereits jetzt restlos ausverkauft.



„Wir sind total sprachlos“, freut sich Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. „Mit so einem Zuspruch haben wir nicht gerechnet. Zwar waren bereits die letzten beiden Veranstaltungen in 2015/2016 ein voller Erfolg und ebenfalls ausverkauft, aber nicht so weit im Voraus.“ Auch Bernd Bolte, der das Oktoberfestzelt auf dem Inowroclaw Platz betreibt, ist hoch erfreut: „Selbst für den Freitag haben wir nur noch wenige Restkarten. Es ist

absehbar, dass das Oktoberfest in diesem Jahr noch mal besser angenommen wird als in den Vorjahren“.

Wer also dabei sein möchte, wenn das Oktoberfest in Bad Oeynhausens Innenstadt in die dritte Runde geht, sollte nicht mehr zu lange zögern.

Tickets für Freitag, den 6 .Oktober 2017 gibt es für 19,- € zzgl. Vorverkaufsgebühr an allen Geschäftsstellen der Neuen Westfälischen, des Westfalenblattes und bei der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH.

Bild: Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH