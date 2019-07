Nur noch wenige Bachforellen in Gütersloher Fließgewässern

Unterstützende Maßnahmen zur Artenerhaltung

Gütersloh (gpr). Mit ihrer gedrungenen, spindelartigen Körperform lässt sich die Bachforelle auch in den Fließgewässern in und um Gütersloh finden. Der Bestand der beliebten Fischart nimmt seit den letzten Jahren in den heimischen Bächen jedoch ab. Im Zuge einer Besatzungsmaßnahme des Fachbereichs Umweltschutz der Stadt Gütersloh und des Fischereivereins Rheda-Gütersloh wurden jetzt 25.000 junge Bachforellen zur Artenerhaltung in den Gewässern der Dalke, Wapel und des Ölbachs freigelassen. „In unseren Bächen leben immer weniger typische Kleinfische“, erklärt Marcus Borgmann, 1. Vorsitzender des Fischereivereins Rheda-Gütersloh. „Ein in Auftrag gegebenes Gutachten hat ergeben, dass auch die Bachforelle bei uns nur dünn besiedelt vorhanden ist.“ Die 30 bis 60 cm große Forelle ist Teil des Gütersloher Artenkorbs. Er umfasst 66 Pflanzen- und Tierarten, die in der Gütersloher Stadt- und Kulturlandschaft mit den Menschen zusammen leben und auf Rücksichtnahme oder Unterstützung angewiesen sind. Viele dieser Arten befinden sich auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten. Auch die Bachforelle gehört laut NABU zu den bedrohten Fischarten. „Die Fließgewässer leiden unter den Einflüssen der Landwirtschaft“, berichtet Marcus Borgmann zur Gefährdungslage. „Und auch die Begradigungen der Gewässer bietet den Bachforellen wenig Möglichkeiten zur Laichplatzsuche.“