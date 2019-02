Nur Mut zur Zukunft!

Die VHS lädt zur Semestereröffnung mit Prof. Gunther Olesch, Geschäftsführer bei der Phoenix Contact GmbH

Detmold/Lemgo. Im 19. Jahrhundert kamen die meisten Patente und namhaften Produkte aus Deutschland: Mercedes, die Röntgenstrahlen, der Dynamo, Aspirin. Firmen wie Daimler-Benz, Siemens, Osram oder Bayer wurden weltbekannt. Heute kommen viele neue Ideen aus den USA. Die Unternehmen dazu heißen Tesla, Facebook, Google oder Apple. Woran liegt das? Sind wir noch innovativ und zukunftsfähig genug? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Prof. Dr. Gunther Olesch, Geschäftsführer der Phoenix Contact GmbH auf der diesjährigen Semestereröffnung der VHS Detmold-Lemgo am 21. Februar um 18 Uhr im Marianne-Weber-Gymnasium in Lemgo.

Der mehrfach ausgezeichnete Personalmanager will mit seinem Vortrag Mut machen, der Zukunft aufgeschlossen gegenüber zu stehen, Chancen wahrzunehmen und Bedenken zu minimieren, damit Deutschand auch in Zukunft erfolgreich ist. Die Voraussetzungen sind hervorragend: ein gutes Bildungssystem, eine starke Wirtschaft, geringe Arbeitslosenzahlen und eine stabile Demokratie, die Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Nur Mut also! Kostenlose Eintrittskarten sind bei der VHS und an der Abendkasse erhältlich.

Phoenix Contact ist weltweiter Marktführer für Komponenten, Systeme und Lösungen im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik und Automation. Das Familien-Unternehmen beschäftigt heute rund 17.400 Mitarbeitende weltweit und hat in 2018 einen Umsatz von 2,38 Mrd. Euro erwirtschaftet.