NOVENTI OPEN Gala Night ist das gesellschaftliche Turnier-Highlight

HalleWestfalen. Glamour, Glanz und erstklassige Unterhaltung: All das verspricht die „NOVENTI OPEN Gala Night“, alljährlich der gesellschaftliche Höhepunkt des ATP-Rasentennisturniers in der Lindenstadt. Durch die glamouröse Partynacht führt in diesem Jahr erstmals TV-Moderator und „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi die 1500 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und Kultur am Abend des „Halbfinaltags“ (Samstag, 20. Juni). Und auf der Showbühne des VIP-Bereichs tritt „Eurovision Song Contest“-Star Michael Schulte auf. „Wir bieten den Gästen nebst exklusiven Speisen und Getränken unser gewohnt erstklassiges Unterhaltungsprogramm“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber.

„Uns ist es gelungen, in Kooperation mit dem GOP Varieté-Theater in Bad Oeynhausen ein herausragendes, neues Unterhaltungskonzept für die ,NOVENTI OPEN Gala Night‘ zu erarbeiten, auf das wir schon heute stolz sind.“ Ergänzend fügt Turnierchef Weber an, dass „erstmals VIP-Karten auch im freien Verkauf erhältlich sind. Wir wollen mit unserer neuen Konzeption allen Besuchern die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Jedoch haben wir dafür nur ein begrenztes Karten-Kontingent zur Verfügung – schnell sein lohnt sich.“

NOVENTI OPEN Gala Night-Moderator Joachim Llambi

Bekannt geworden ist Joachim Llambi als spitzzüngiger TV-Juror des RTL-Showformats „Let’s Dance“. Bei den diesjährigen NOVENTI OPEN wird Llambi – nachdem er 2015 und 2019 mit seiner offen-ehrlichen und humorvollen Art bereits das ostwestfälische Publikum auf der Arena-Anlage begeistert hatte – erstmals Moderator der „NOVENTI OPEN Gala Night“ sein. Der 55-jährige Entertainer führt durch das Programm und interviewt auch die beiden Turnier-Finalisten. „Joachim Llambi hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er sich unserem Turnier sehr verbunden fühlt und mit Freude immer wieder hierher kommt – außerdem hat er ein ausgeprägtes Sportverständnis. Deswegen ist er die Idealbesetzung für die Moderation der diesjährigen Gala Night“, so Turnierdirektor Ralf Weber. „Ich freue mich auf einen eleganten Abend und Gespräche mit außergewöhnlichen Sportlern. Das wird großes Tennis“, erklärt Joachim Llambi.

1964 in Duisburg geboren und aufgewachsen, besitzt Joachim Llambi jedoch die spanische Staatsangehörigkeit. Nach seinem Abitur in der niederrheinischen Stadt begann er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, woraufhin er Ende der 1980er Jahre als Aktienmakler an die Düsseldorfer Börse wechselte. Von 1997 bis 2012 war er als Börsenmakler an der Frankfurter Börse tätig. Seine sportliche Leidenschaft begann im Alter von 16 Jahren, als er seinen ersten Tanzkurs belegte. Im Laufe der Jahre wurde er mehrfacher Finalist bei Welt- und Europameisterschaften. Zudem war Llambi nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Wertungsrichter im Profi- und Amateurverband tätig. Von 2012 bis 2016 war er der verantwortliche Direktor des Profitanzsports im Deutschen Tanzsportverband.

Neben seiner Jurorentätigkeit bei „Let’s Dance“ moderiert Joachim Llambi gemeinsam mit Comedy-Star Mirja Boes die Gameshow „Jungen gegen Mädchen“. Vor sieben Jahren war er des Weiteren an der Seite von Micky Beisenherz als Schiedsrichter in einer Neuauflage der Quizsendung „ZDF – Die Pyramide“ im Einsatz. Derzeit ist er als Co-Moderator von Andrea Kiewel im „ZDF-Fernsehgarten“ und im „ZDF Fernsehgarten on Tour“ zu sehen. Seit Juni 2016 ist er außerdem zusammen mit Inka Bause das Sendergesicht von RTLplus und moderiert dort täglich die Kult-Quizshow „Jeopardy!“. 2014 ging Llambi unter die Autoren und veröffentlichte das Sachbuch „Das wollte ich Ihnen schon immer einmal sagen. Mut zur ehrlichen Kritik“. In dem Buch befinden sich Antworten auf die Frage, wie man seine Kritikpunkte so verpackt, dass sie beim Gegenüber positiv ankommen.

Live-Auftritt von „ESC“-Star Michael Schulte

Mit „You Let Me Walk Alone“, einer Hymne an seinen verstorbenen Vater, sang er sich 2018 beim Eurovision Song Contest in Lissabon in die Herzen der europäischen Zuschauer: Michael Schulte, der sympathische Singer-Songwriter aus Norddeutschland. Auch 2019 hätte nicht besser für ihn verlaufen können: Nach ausverkauften Konzerten auf seiner „Dreamer“ Tour, war er mit seiner Radiohymne „Back To The Start“ und weiteren Songs quer durch ganz Deutschland unterwegs. Nun gastiert der charismatische Lockenkopf erstmals im ostwestfälischen Halle und begeistert am 20. Juni die Besucher der „NOVENTI OPEN Gala Night“ bei Deutschlands bedeutendstem ATP-Rasenevent und performt dabei Songs seines neuen Albums „highs&lows“ auf die Bühne im VIP-Bereich der 28. NOVENTI OPEN.

Mit dem Album-Titel verspricht Michael Schulte seinen Fans auch weiterhin ehrliche und vor allen Dingen persönliche Einblicke in sein Leben: „Aus den Tiefen des Lebens gestärktrauskommen und die Höhen genießen und zu schätzen wissen – das ist das große Thema auf diesem Album“, so Schulte. Mittlerweile Familienvater eines Sohnes, hat sich auch das Songwriting von ihm verändert: „Musikalisch gehen die Album-Songs sehr stark in die Richtung der letzten drei Singles, auch wenn man natürlich ein paar neue Sachen ausprobiert. Was einem aber sicherlich auffällt ist, dass die Inhalte und Texte der Songs teilweise anders sind – denn ich bin mittlerweile in einem ganz anderen Abschnitt meines Lebens angelangt und setze mich mit anderen Themen auseinander.“

Bekannt wurde Schulte einem breiten Publikum durch seine Teilnahme an der Premierenstaffel von „The Voice of Germany (TVoG)“ in 2011, als er im Team von Rea Garvey das Finale der populären TV-Show von ProSieben und Sat1 erreichte und dort den vierten Platz belegte. Bereits zuvor veröffentlichte der 29-Jährige, der neben Deutsch auch fließend Dänisch spricht, auf seinem eigenen YouTube-Channel Cover-Songs sowie selbstgeschriebene Stücke und erreichte damit Klickzahlen in Millionenhöhe. 2018 gewann Michael Schulte den Bambi-Publikumspreis „Neue Deutsche Musikstars“ und setzte sich in der Abstimmung gegen prominente Musikerkollegen wie Nico Santos, Lea und Mike Singer durch.

Das GOP Varieté-Theater in Bad Oeynhausen bringt in diesem Jahr erstmalig ein exklusives Showset auf die Showbühne im VIP-Bereich der 28. NOVENTI OPEN. Dann verzaubert der Mentalmagiker und Illusionist Timothy Trust, mehrfacher Deutscher Meister der Mentalmagie, gemeinsam mit seiner Partnerin Diamond die Gäste der exklusiven Gala-Nacht im OWL EVENT CENTER: Ob Timothy Diamond in wenigen Sekunden erscheinen, schweben oder verschwinden lässt oder Diamond die Gedanken der Zuschauer liest: Was bleibt ist das Unerklärliche. Zudem präsentieren Annette und Yannick – solo jeweils fünfmal nationale Meister im Eiskunstlauf in Deutschland und Frankreich – ihre grandiose Rollschuhakrobatik mit atemberaubenden Hebefiguren bei rasantem Tempo. Beide versprühen eine unbändige Energie auf der Bühne, die das Publikum staunen und mitfiebern lässt.