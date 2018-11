Nordwestbahn gewinnt Ausschreibung

Osnabrück. Die NordWestBahn, ein Tochterunternehmen der Transdev-Gruppe, Deutschlands größtem privaten Betreiber von Bahn- und Busverkehren, soll ab Dezember 2021 für zwölfeinhalb Jahre das komplette Netz der S-Bahn Hannover betreiben. Der Gesamtbetrag des Auftrages beläuft sich auf über 1,5 Milliarden Euro.

Die verantwortlichen Aufgabenträger – die Region Hannover (RH), die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) sowie der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) – haben dies nun als Ergebnis der entsprechenden europaweiten Ausschreibung mitgeteilt.

„Wir freuen uns sehr über das in uns gesetzte Vertrauen und dass wir die Aufgabenträger mit unserem wirtschaftlichen und kundenorientierten Angebot überzeugen konnten“, sagt Dr. Tobias Heinemann, Sprecher der Geschäftsführung der Transdev GmbH. „Für unsere Gruppe und die NordWestBahn ist der Gewinn ein herausragender Erfolg und der größte Bahnauftrag in unserer Unternehmensgeschichte. Wir werden alles Erforderliche tun, um dieses wichtige Projekt zum Erfolg zu führen. Mit dem angekündigten Zuschlag manifestieren wir unsere Position als führender, privater Nahverkehrsanbieter.“

„Der Auftrag ist für die NordWestBahn und die Transdev-Gruppe ein sehr wichtiger Erfolg und Meilenstein für die Zukunft. Der Auftrag untersteicht die Stellung der NordWestBahn in Niedersachen. Wir sind uns unserer Verantwortung für die Mobilität der Region Hannover bewusst und freuen uns auf diese Herausforderung. Wir haben daher bereits in den vergangenen Monaten intensiv an den Vorbereitungen für den Betriebsstart gearbeitet. Mit viel Einsatz und Elan werden wir die anstehenden Aufgaben weiter vorantreiben“, sagt Dr. Rolf Erfurt, Vorsitzender der Geschäftsführung der NordWestBahn GmbH. „Die NordWestBahn zeigt mit dem zuverlässigen Betrieb der Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen, dass wir erfolgreich städtische S-Bahnnetze betreiben und neue Kunden gewinnen können.“

Bei dem Auftrag mit jährlich rund 9,3 Millionen Zugkilometern geht es um zehn S-Bahnlinien rund um die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover mit Verbindungen von Nienburg und Celle im Norden bis nach Minden und Hildesheim im Westen und Paderborn im Süden. Die Betriebsaufnahme ist für den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 geplant. Der Verkehrsvertrag läuft über zwölfeinhalb Jahre bis Juni 2034.

Für das Betriebspersonal ist ein Personalübergang vom vorherigen Betreiber vorgesehen. Die Fahrzeugflotte wird sich aus 64 neuen Fahrzeugen sowie 13 Bestands­fahrzeugen zusammensetzen. Transdev wird dafür Fahrzeuge des Typs Stadler Flirt im Wert von 315 Millionen Euro beschaffen. Die modernen Fahrzeuge sind ausgestattet mit jeweils 180 Sitzplätzen, 217 Stehplätzen und erreichen eine Geschwindigkeit von rund 160 km/h. Die Anschaffung der Neufahrzeuge wird für die Kunden eine spürbare Qualitätsverbesserung des S-Bahn-Systems sein. Das Betriebskonzept beinhaltet unter anderem auch Leistungs­erweiterungen.

Über die NordWestBahn GmbH:

Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich die NordWestBahn zu einem der größten Eisenbahnunternehmen Deutschlands entwickelt: Mehr als 950 Mitarbeiter bringen auf etwa 1.500 Streckenkilometern jährlich rund 40 Millionen Fahrgäste zuverlässig, sicher und komfortabel zu ihren Zielen. Mit aktuell 20 Linien zwischen Niederrhein, Ruhrgebiet, Ost-Westfalen, Weserbergland, Osnabrück, Bremen, Bremerhaven und Nordsee verbinden die Züge des Unternehmens den gesamten Nordwesten Deutschlands. Die NordWestBahn GmbH ist Teil der Transdev-Gruppe und hat ihren Sitz in Osnabrück.

Über die Transdev GmbH:

Die Transdev GmbH mit Sitz in Berlin ist mit über 5.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 890 Millionen Euro der größte private Mobilitätsanbieter in Deutschland. Unsere 43 aktiven Tochtergesellschaften im Bahn- und Busbereich bringen mit unseren modernen Fahrzeugen jährlich rund 220 ‎Millionen Fahrgäste sicher und komfortabel an ihr Ziel. Daneben ist Transdev Deutschlands zweitgrößter Dienstleister beim Vertrieb von Fahrkarten und organisiert individuelle, auf den Kunden abgestimmte Mobilitätsangebote. Die Transdev GmbH in Deutschland ist Teil der weltweiten Transdev-Gruppe, einem internationalen Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Paris und mit aktuell 82.000 Mitarbeitern in 20 Ländern und den Anteilseignern Caisse des Dépôts sowie Veolia.