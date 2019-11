Nordseeinsel Föhr ab sofort mit eigenem Alexa- Skill

“Alexa, starte Föhr-Urlaub“

Im Amazon Skill Store ist unter dem Stichwort “Föhr“ ab sofort der offizielle Alexa Skill der Nordseeinsel Föhr zu finden. Neben vielen Informationen zur Anreise, Sehenswürdigkeiten, Inselorten, Freizeittipps, Veranstaltungshighlights sowie sportlichen Aktivitäten wie Radfahren und Golfen sind im Alexa Skill der Insel Föhr auch Restaurants und Cafés zu finden.

Wyk auf Föhr. Die Föhr Tourismus GmbH (FTG) hat den offiziellen Alexa Skill der Insel als Pilotpartner von TiNA (Touristische Infos & News für Alexa) umgesetzt – dem ersten »Alexa Skill as a Service«. Die Aktivierung des Föhr-Skills ist kostenfrei und auf allen Amazon Echo Geräten möglich. “Mit unserem individuell entwickelten Alexa Skill verleihen wir der Insel Föhr eine Stimme in der digitalen Welt und erweitern gleichzeitig den Funktionsumfang aller Amazon Echo Geräte mit wertvollen Föhr-Informationen,“ so FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt. Der Alexa Skill der Insel Föhr ist einer von rund 10.000 deutschsprachigen Skills im Amazon Skill Store und in der Rubrik “Reise & Transport“ zu finden. Nach der kostenfreien Aktivierung muss der Nutzer nur “Alexa, öffne Föhr-Urlaub“ oder “Alexa, starte Föhr-Urlaub“ sagen.