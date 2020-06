Noch freie Plätze im Sommerferien-Kulturrucksack

Minden. Wer in den Sommerferien in Minden bleibt und Lust hat kreativ zu werden, für den bietet das Kulturrucksack-Programm NRW Minden verschiedene kostenfreie Angebote. Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer*innen sind zwischen zehn und 14 Jahre alt und eine Anmeldung ist notwendig. In diesen Workshops sind noch Plätze frei:

Theater am Fenster: Gemeinsam mit Theaterpädagogin Stella Ballare und Künstlerin Annette Freymuth verwandelt sich das Atelier „der regenbogen“ in eine Unterwasserwelt. Dort können seltsame Wesen mit neuen Bewegungen und einer neuen Sprache auftauchen. Wie diese Unterwasserwelt aussehen soll bestimmen die Zehn- bis 14-Jährigen. Unter Anleitung der beiden Künstlerinnen kreieren sie ihre eigenen Stab-Figuren und ein Bühnenbild. Dafür wird die Fensterfront des Ateliers zur Bühne. Neben dem Bühnenbild entwickeln die Teilnehmer*innen auch ein eigenes Theaterstück. Wer mag, kann auch als Schauspieler*in mitwirken.

Termin: Montag 3. August bis Freitag 7. August, 14.30 bis 17.30 Uhr.

Atelier „der regenbogen“, Uferstraße 2, 32423 Minden

Anmeldung im Kulturbüro, m.osterbrock@minden.de, 0571-89 758.

Fantasiefiguren aus Schaumstoff: Es braucht nicht mehr als Schaumstoff, Kleber und Farben um eine Fantasiefigur lebendig werden zu lassen. Märchenerzählerin und Künstlerin Gudrun Mehrhoff unterstützt die Teilnehmer*innen dabei, ihre individuellen Ideen umzusetzen. Jede*r Teilnehmer*in macht eine eigene Figur. Am Ende kann dazu auch eine Geschichte entstehen.

Termin: Donnerstag 6. August bis Samstag 8. August, 11 bis 14 Uhr.

Begegnungszentrum Bärenkämpen, Sieben Bauern 20 a, 32425 Minden

Anmeldung im Kulturbüro, m.osterbrock@minden.de, 0571-89 758.

Körbe flechten für Einsteiger und Fortgeschrittene: Körbe, Schalen und andere Wohngegenstände aus Naturmaterialien sind im Trend. Diese können die Teilnehmerinnen im Workshop mit Sandy Kranich selber machen. Wie aus den langen Peddigrohr-Halmen Körbe, Stiftehalter oder Vasen werden ist gar nicht schwer, wenn man weiß wie es gemacht wird. Es gibt einen Einsteiger- und einen Fortgeschrittenenkurs. Eine Anmeldung zu beiden Kursen ist möglich.

Einsteigerkurs: Montag 3. August und Dienstag 4. August, 11 bis 16 Uhr

Fortgeschrittenenkurs: Mittwoch 5. August bis Freitag 7. August, 11 bis 16 Uhr.

Kinder- und Jugendtreff Westside, Piwittskamp 38, 32429 Minden

Anmeldung im Jugendtreff Westside, westside@minden.de, 0571- 9726 264.

Wer das Peddigrohr-Flechten vorab schon mal ausprobieren möchte, kann sich im Jugendhaus Westside ein kostenfreies Kultur-Care-Paket abholen. Darin befinden sich Materialien und Anleitung, um Zuhause einen Stiftehalter zu flechten. Außerdem gibt es dort auch kleine Pakte zum Grußkarten mit Stoff bemalen, Schnüre für Haargummis filzen und ein Spiel zum Mitnehmen zum Selbermachen. Anmeldung und Abholung im Kinder- und Jugendtreff Westside, telefonisch (0571-9726 264) oder per E-Mail an: westside@minden.de.

Die Workshops und Kultur-Care-Pakete im Rahmen des Kulturrucksack NRW Minden sind kostenlos und werden durch eine Landesförderung vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW finanziert.