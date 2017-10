Noch freie Plätze im Chor – Workshop

Kulturrucksack NRW – Herbstferien 2017. Kreativ durch die Herbstferien.

Singen im Chor mit Leonie Jael

23. – 26. Oktober 2017 11:00 – 16:00 Uhr

Detmold. Im Chor wird vier Tage lang ein buntes Programm einstudiert. Hier ist für jeden etwas dabei: sowohl deutsche wie englische Songs, ein bisschen Pop und Musical, aber vor allem ganz viel Spaß. Unter der Leitung von Leonie Jael kommt die Stimme in dieser Woche mit allem was dazugehört zum vollen Einsatz. Egal, ob du Anfänger, Fortgeschritten, einfach nur interessiert oder Lust am Entdecken hast, jeder ist hier herzlich willkommen. Der Workshop ist kostenlos.

Weitere Informationen auf:

– www.detmold.de

> Leben in Detmold > Veranstaltungen > Kulturrucksack NRW

– www.kulturrucksack.nrw.de

Anmeldung & Veranstalter: Stadt Detmold/KulturTeam, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold, Telefon 05231 977 924, kulturrucksack@detmold.de

Foto: ©Stadt Detmold