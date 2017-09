Noch freie Plätze beim Kulturrucksack-Workshop „Theater, Theater, So ein Theater!“

Minden. Im vergangenen Jahr wünschten sich die Kinder und Jugendlichen aus Minden mehr Theater-Workshops. Und der Kulturrucksack 2017 erfüllt diesen Wunsch sehr gerne. In der letzten Septemberwoche können Zehn- bis 14-Jährige bei der Theaterpädagogin Viola Schneider auf „den Brettern, die die Welt bedeuten“ stehen und selbst Theaterspielen. Ein weiteres Highlight ist der gemeinsame Besuch des Stückes „Momo“. „Wer Lust hat, einmal Theaterluft zu schnuppern und sich ein tolles Stück auf der Bühne anzusehen, sollte sich schnell anmelden“, sagt Viola Schneider. Los geht es am 2. Oktober um 17 Uhr im TIC – Theater im Café. Bis 19 Uhr können sich die Jugendlichen auf der Bühne ausprobieren: Hier wird gespielt, gelacht, getanzt, geflucht und gestorben. Viola Schneider freut sich über alle Spielwütigen, Gelegenheitsdarsteller, Schauspieltalente, Beifallssüchtige und solche, die es werden wollen. Der Theaterbesuch ist für den 4. Oktober, 17.30 Uhr, geplant. Anmeldungen sind bis zum 25. September per Telefon unter 0571/8283915 oder per E-Mai an: paedagogik-stadttheater@minden.de möglich.

BUZ: Bilde von Jugend-Theaterstücken im Mindener Stadttheater

Foto: ©Paul Olfermann