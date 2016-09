Noch freie Plätze beim kulinarischen Abendspaziergang „(Un)typisch westfälisch“

Gütersloh. Wer Gütersloh von seinen leckeren Seiten kennenlernen möchte, kann das am 17.September tun. Dann nimmt Stadtführer Klaus Gottenströter alle Interessierten mit auf einen kulinarischen Rundgang durch die Innenstadt.

Bei der Stadtführung „(Un)typisch westfälisch“ lernt man am 17. September nicht nur Güterslohs Sehenswürdigkeiten kennen. Der Stadtrundgang ist nämlich mit einem köstlichen Drei-Gänge-Menü in drei Gütersloher Restaurants verbunden. Die Führung startet um 17.30 Uhr am Theater und streift zum Beispiel den Alten Kirchplatz und Teile des Stadtparks. Zeit zum Genießen, Klönen und Entspannen bietet der Aufenthalt in den Restaurants, deren Besuch zum Programm dieses ungewöhnlichen Stadtrundgangs gehört. Bei diesen Zwischenstationen können die Teilnehmer des Rundganges in aller Ruhe leckere Köstlichkeiten genießen und erfahren dabei vom Stadtführer Klaus Gottenströter Wissenswertes rund um Gütersloh.

Die Führung dauert etwa viereinhalb Stunden. Karten für den Rundgang sind für 59,50 Euro im ServiceCenter erhältlich. Im Preis sind das Begrüßungsgetränk, die Vorspeise, das Hauptgericht und das Dessert enthalten. Karten für den kulinarischen Abendspaziergang gibt es im Vorverkauf bei der Gütersloh Marketing GmbH, Tel. 05241. 2 11 36-0, jeweils Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr. Eventuelle Nahrungsunverträglichkeiten sollten beim Ticketkauf angegeben werden.