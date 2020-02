Noch ein letztes Mal in diesem Winter

Kreis Paderborn. Ein letztes Mal eintauchen in eine geheimnisvolle Welt von Licht und Schatten in der Wewelsburg. Foto: Lina Loos für das Kreismuseum Wewelsburg Schon bei Tageslicht ist die Wewelsburg ein faszinierender Ort. Besonders geheimnisvoll wird der Blick hinter die Schlossmauern jedoch dann, wenn die Sonne am Horizont bereits untergegangen ist. Zum vorerst letzten Mal in diesem Winter laden die Museumspädagogen kleine und große Gäste am Freitag, den 7. Februar zur beliebten Lichterführung ein. Abschalten vom Alltag und eintauchen in eine Welt von Licht und Schatten: Bei dem Museumsrundgang durch die dunkle Wewelsburg spürt man ganz individuell Kälte, Licht und Wärme. Für Familien mit Kindern ab 8 Jahren startet die Führung um 17.30 Uhr. Um 19.30 Uhr können Erwachsene die imposante Wewelsburg im Dunkeln erleben.