Nistkastenbau am 7. März

Kreis Lippe. Rotkehlchen, Schwalben, Blau- oder Kohlmeisen: Sie alle fangen bald wieder das Nisten an. Jeder kann die Vögel dabei mit hauseigenen Nistkästen unterstützen. Das Projekt NaTourEnergie Lippe baut gemeinsam mit Kindern und ihren Eltern die verschiedensten Modelle, erste Exemplare sind bereits am vergangenen Wochenende entstanden, die nächsten können am 7. März um 14 Uhr gebaut werden. Anmeldung und weitere Infos unter www.natourenergie.de.