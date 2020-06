„Night of Light 2020“ – wir sehen ROT!

Bielefeld. Die Veranstaltungsbranche setzt ein strahlendes Zeichen, Deutschland ist in rotem Licht erstrahlt. Fast 9000 Gebäude in bundesweit mehr als 1500 Städten sind in der Nacht vom 22.06.2020 auf den 23.06.2020 mit rotem Licht illuminiert worden. Mit der Aktion „Night of Light 2020“ machen die mehr als 8000 Teilnehmer auf die dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam.

Auch in Bielefeld haben Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche an der Aktion teilgenommen. Nach dem Motto „Es ist fünf vor zwölf“ leuchteten diverse öffentliche Plätze, wie die Oetkerhalle, das Rathaus, der Siggi, die Theater, der Lokschuppen, der Leineweberbrunnen und der Kunsthallenpark ab spätestens 23.55 Uhr in flammendem rot. Die Farbe Rot steht für die Leidenschaft, mit der die über 1500 Beschäftigten und Azubis der teilnehmenden Betriebe in Bielefeld in diesem Bereich arbeiten – „Wir brennen für das, was wir tun!“

Gerne hätten die Teilnehmer auch das Wahrzeichen der Stadt- die Sparrenburg- beleuchtete, diesbezüglich wurde jedoch Seitens der Stadt eine Absage erteilt.

Der Wunsch der Teilnehmer ist es, durch diesen Appell in den Dialog mit der Politik zu kommen und dadurch die Veranstaltungswirtschaft in Deutschland zu retten. Denn weitere 100 Tage überlebt die Branche nicht!