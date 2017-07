Nick Clegg im Gespräch mit Ulrich Oppold

Gütersloh. Der Brexit ist politisches wie wirtschaftliches Neuland, und die Folgen sind für die Europäische Union, aber auch für die deutsche und europäische Wirtschaft bisher kaum abzusehen. Der Politiker Nick Clegg ist eine der profiliertesten proeuropäischen Stimmen Großbritanniens – und er ist ein Autor des Bertelsmann Verlages Penguin Random House. Sein autobiografisches Werk „Politics – Between the Extremes“ erschien im September 2016. Seitdem hat sich der politische Ton nochmals verändert, die Diskussion um die Rolle Großbritanniens in der Welt ist in vollem Gang. Am Mittwochabend empfing Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, Nick Clegg in seinem Gütersloher Wohnhaus zu einem Austausch mit RTL Journalist Ulrich Oppold zum Thema „Großbritannien im Umbruch“. Zu den geladenen Gästen der Veranstaltung gehörten Freunde und Führungskräfte des Hauses Bertelsmann.

Über Nick Clegg

Nick Clegg, geboren 1967, ist Autor des Buches „Politics – Between the Extremes“, erschienen 2016 bei The Bodley Head, einem Penguin Random House UK Imprint. Der britische Politiker arbeitete fünf Jahre lang für die Europäische

Kommission und im Europaparlament, bevor er von 2010 bis 2015 stellvertretender Premierminister im Kabinett Cameron wurde, dem ersten Koalitionskabinett seit 1945. Zudem hatte er von 2007 bis 2015 den Parteivorsitz der Liberal Democrats inne.

Clegg gehört zu den prominentesten pro-europäischen Stimmen in der britischen Politik. Als Verfechter bürgerlicher Freiheitsrechte und der politischen Mitte setzt er sich für radikale Maßnahmen zur Förderung der sozialen Mobilität sowie für eine

integrierende Rolle Großbritanniens in der Weltpolitik ein. Aktuell ist er Mitglied des Parlaments für die Region Sheffield und gilt in seiner Partei als „Schattenminister“ für den Austritt aus der Europäischen Union und den Außenhandel.

Über Ulrich Oppold

Ulrich Oppold, geboren 1961, ist seit 2013 Studioleiter und politischer Korrespondent der RTL Group in London. Der Journalist war zuvor in mehreren Funktionen für RTL in München, Köln und New York tätig.