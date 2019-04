Nichts wie raus in die Natur!

Biken mit dem Sportbund!

Bielefeld. Ein Kurztrip in die Bike Arena in Willingen wird vom 10. bis 12. Mai angeboten. Dieses Angebot bietet Mountainbiker, mit geringer bis mittlerer Vorerfahrung, ein ideales Terrain um die eigene Fahrtechnik zu trainieren oder den Einstieg in abwechslungsreiches Freeriden sowie auf Trails zu bekommen. Vom 24. bis 26. Mai gibt es ein Genuss-Biken mit Techniktraining am Rothaarsteig im Hochsauerland. Der Schwerpunkt bei den Touren ist es die eigenen Fahrtechnik zu trainieren sowie den Einstieg in abwechslungsreiche Freeriden im Gelände sowie auf Trails.

Weitere Mountainbike Touren sind vom 30. Mai bis 2. Juni im Naturpark Hoher Venn, vom 7. bis 10. Juni im Arnsberger Wald sowie vom 30. August bis 1. September im Single-Trail- Basic-Camp in Winterberg. Vom 15. bis 22. Juni geht es in die Bike-Arena am Reschenpass mit E-Mountainbikes. Der perfekte Einstieg in das E-Biken im Alpenraum kann hier ausprobiert werden. Entsprechende E-MTB mit entsprechender Übersetzung können vor Ort ausgeliehen werden.

Vom 6. bis 13. Juli gibt es ein Kombi-Angebot mit Biken und Wandern rund um den Reschenpass. Eine Urlaubswoche mit der täglichen Wahlmöglichkeit zu wandern oder auf das Mountainbike zu steigen. Ein Highlight ist bei dieser Reise eine zwei Tages Tour mit Übernachtung auf der Sesvenna Hütte. Dieses wird für Wanderer und Biker gleichermaßen ein Erlebnis werden. Alle Touren sind gleichermaßen für Frauen wie für Männer geeignet. Weitere Informationen sind in der Geschäftsstelle unter Tel. 0521 5251510 oder unterinfo@sportbund-reisen.de sowie unter www.sportbund-reisen.de erhältlich.