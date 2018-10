Bielefeld. Schon aufgrund seines Namens lässt sich der Schneebesen sehr gut mit der kalten Jahreszeit assoziieren. Es gibt ihn in verschiedenen Farben und Formen und er lässt sich für Vieles verwenden, im Winter besonders gut für die Weihnachtsbäckerei. Auch die Kultur ist facettenreich, nimmt immer wieder unterschiedliche Gestalt an und steht oft für das Lebenswerte und Besondere einer Stadt.

Nicht geschüttelt, sondern liebevoll gerührt und mit Bedacht durchmischt ist das Programm des Kulturwinters 2018/19! Musik, Theater, Film, Fotografie, Literatur und Tanz – laut und aufwirbelnd, durchzogen von Komik oder Traurigkeit und veredelt mit leisen, intimen Momenten.

Den Geschmack der weiten Welt zeigt die Reihe »Mittwochskonzert Musikkulturen« im kleinen Saal der Rudolf-Oetker-Halle. Den Anfang machen Frigg aus Finnland am 17. Oktober. Unter dem Motto »Drei Länder – eine Sprache« steht das Konzert mit JMO am 14. November und am 12. Dezember lädt das 15-köpfige Ensemble Vinorosso mit MusikerInnen aus verschiedenen Nationen zu einem interkulturellen Weihnachts-Konzert ein. Am 16. Dezember spielen die Babylon Orchestra Soloists zusammen mit Diana Syrse aus Mexiko. Young Scots aus Schottland am 13. Februar und das Kioomars Musayyebi Quartett am 13. März runden das Programm ab.

Die »Bielefelder Songnächte« zeigen mit sechs Konzerten an unterschiedlichen Orten die große Bandbreite des Singer-Songwritings. Scott Matthew eröffnet die Reihe am 24. Oktober mit seinen einzigartig melancholischen Melodien. Eingängige Lieder im klassi- schen Singer-Songwriter-Stil spielen Fox and Bones am 8. November. Am 19. November verzaubern Yuma mit zweistimmigem Gesang im tunesischen Dialekt Daja und Elif sorgt am 6. Februar mit Echtheit und purer Lebensfreude für Gänsehautmomente. Poppig und gefühlvoll wird es mit Michael Schulte am 1. März, bevor Fortuna Ehrenfeld am 15. März für einen rockigen und etwas verrückten Abschluss sorgt.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch in diesem Winter wieder auf dem »Kulturraum Nahost«. Konzerte und Lesungen bringen einen Hauch des besonderen Geschmacks dieser Region nach Bielefeld. Eine ungewöhnliche und zugleich besondere Rezeptur ist