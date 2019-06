Nicholas Morris ist neuer Personalleiter der Ahlers AG

Herford. Seit dem 01. Juni 2019 verantwortet Nicholas Morris die Personalleitung der Herforder Ahlers AG. Damit ist der 44-jährige für den gesamten HR-Bereich des Modeunternehmens verantwortlich und berichtet direkt an den Vorstand.

Morris kommt von der Odeon Cinemas Group, wo er seit 2017 als Director Human Resources Germany & Austria u.a. für die strategische & operative HR Arbeit und die Internationale Zusammenarbeit mit dem Group HR Team in den weiteren Ländern zuständig war.

Zuvor verantwortete er bei der Odeon Cinemas Group von 2015 bis 2017 als Head of Human Resources & Operations Germany & Austria die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Entwicklung des Unternehmens in den Bereichen Operations & HR, Leadership & Teamdevelopment, sowie als Regionalleiter von 2015 bis 2015 die operative Führung von 13 Kinos in Westdeutschland.

Von 2001 bis 2003 war Morris bei der CineArt Marketing GmbH als Marketing Koordinator tätig.

„Die Ahlers AG mit ihrem internationalen Geschäft bietet spannende Herausforderungen im HR-Bereich,“ so Nicholas Morris zu seinem Start bei der Ahlers AG. „Ich freue mich sehr, meine Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem Gebiet für die Ahlers AG einzusetzen und so die firmeninternen Personalprozesse zu unterstützen. Mein Ziel ist es, mit einem modernen und eng an den operativen und strategischen Zielen des Unternehmens ausgerichteten Personalmanagement dazu beizutragen, dass die Ahlers AG ihre Wachstumsziele erreicht und ihre Marktposition weiter konsequent ausbauen kann“.

Die Ahlers AG ist einer der großen börsennotierten Männermode-Hersteller in Europa. Mit den Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Otto Kern sowie Pioneer Authentic Jeans und Pionier Workwear bietet Ahlers maßgeschneiderte Kollektionen für unterschiedliche Zielgruppen und Preissegmente an.